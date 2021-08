Los Evropské ligy: Sparta na hraně třetího a čtvrtého koše, co Slavia?

Hned jak odbije páteční poledne, začne los skupinové fáze Evropské ligy. Český fotbal už ve druhé nejprestižnější klubové soutěži jistě má jednoho zástupce – Spartu. Městského rivala může ve čtvrtek večer doplnit Slavia, pokud zvládne odvetu play off na hřišti Legie Varšava (první zápas 2:2). Do jakých losovacích košů by tuzemské celky byly nasazené?

Evropská liga má od současné sezony trochu pozměněný systém. Po založení Konferenční ligy ji bude hrát jen 32 týmů namísto stávajících 48. Podobně jako v Lize mistrů se účastníci rozdělí do osmi skupin po čtyřech. Vítězové půjdou rovnou do osmifinále, kluby z druhých míst čeká pomyslné „šestnáctifinále“ proti týmům ze třetích míst ve skupinách Ligy mistrů. A pokračovat nově budou i kluby z třetích příček, které ještě zamíří do Konferenční ligy.

A jak to tedy bude s losem EL? Posledních deset účastníků skupin ještě určí večerní odvety play off, už teď ale lze predikovat, do kterých košů by čeští zástupci byli nasazení.

Sparta je na hraně třetího a čtvrtého, aktuálně až ve čtvrtém. Pro posun do třetího by potřebovala, aby úlohu papírového favorita v odvetách nezvládl alespoň jeden z celků, které mají lepší klubový koeficient než ona. O koho jde? O Slavii, Olympiakos Pireus, Crvenou Zvezdu Bělehrad, Rangers a Fenerbahce.

Slavia předem ví, že pokud obtížný duel ve Varšavě zvládne a postoupí, během pátečního losu se objeví mezi zvučnými jmény v prvním koši. Určitě v něm bude Lyon, Neapol, Leverkusen, Monaco, Lazio Řím a Dinamo Záhřeb.

Další zajímavé kluby v osudí? Z českého pohledu určitě West Ham s Tomášem Součkem a Vladimírem Coufalem. Hammers budou nejpravděpodobněji nasazení do třetího koše, a tak by klidně mohlo dojít na pikantní návrat exslávistického dua do Edenu. Ve stejném koši by měl být i Spartak Moskva s Alexem Králem.

Los začíná v pátek ve 12 hodin, ONLINE jej můžete sledovat na iSport.cz.

Jistí účastníci Evropské ligy:

Lyon (1. koš), Neapol (1. koš), Leverkusen (1. koš), Dinamo Záhřeb (1. koš), Lazio (1. koš), Monaco (1. koš), Braga (1./2. koš), Frankfurt (1./2. koš), Leicester (2. koš), Lokomotiv Moskva (2. koš), Genk (2. koš), PSV Eindhoven (2./3. koš), Marseille (2./3. koš), Ludogorets (2./3. koš), West Ham (2./3. koš), Real Sociedad (2./3. koš), Betis Sevilla (3. koš), Spartak Moskva (3. koš), Sparta (3./4. koš), Midtjylland (4. koš), Ferencváros (4. koš), Bröndby Kodaň (4. koš)

Zbylých 10 klubů ve skupinách určí večerní odvety play off.