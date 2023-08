ONLINE: Din. Záhřeb - Sparta. Místo Kuchty Olatunji, vpravo Wiesner

Sparta má po vypadnutí z bojů o Ligu mistrů stále velkou motivaci, na hřišti Dinama Záhřeb usiluje v úvodním zápase play off Evropské ligy o postup do hlavní fáze. Oba soupeři mají za sebou infarktové závěry duelů z 3. předkola milionářské soutěže. Letenští vypadli s Kodaní po penaltovém rozstřelu, Dinamo zase ztratilo postupový výsledek v zápase s AEK až v nastavení. V chorvatském klubu navíc spustilo vyřazení značný sled změn, které na první pohled mohou hrát Pražanům do karet. Bude to ale stačit? Sledujte ONLINE přenos úvodního zápasu od 20:00 na webu iSport.cz.