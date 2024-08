Plzeň - Kryvbas 1:0. Vašulín rozhodl hlavou, zbývá poslední krok

V první půli se zle trápili, vařili se proti nepříjemnému soupeři. Viktoria ale těžkou šichtu zvládla. Po výsledku 1:0 postupuje přes ukrajinský Kryvbas do play off o Evropskou ligu, kde ji příští týden čeká skotský Heart of Midlothiain. Podobně jako Sparta a Slavia oslavuje jistotu pohárového podzimu a desítky milionů do klubové pokladny.

Stejně jako v prvním utkání splnil klíčový úkol Daniel Vašulín (26). Posila z Hradce pálila ve třetím utkání po sobě a dává zapomenout na Tomáše Chorého, kterého mohou západočeští příznivci pomalu mazat z paměti.

Hlavní moment se odehrál v 52. minutě. Pavel Šulc po průniku Jana Kopice načechral krásný balon přesně na hlavu hrotového útočníka a hradecký kanonýr odšpuntoval postupové emoce. Trefil se stejně jako v Košicích, ač se mu v první půli vůbec nedařilo, jeho gólová pomoc je extrémně důležitá.

Plzeň zvítězila 1:0, v součtu s výhrou 2:1 z Košic euforicky oslavila před vlastními fanoušky kýžený postup. Pro klub jde o zcela zásadní úspěch – Plzeň má jistotu minimálně skupiny v Konferenční lize, kde na jaře došla až do čtvrtfinále. V cestě do skupiny prestižnější Evropské ligy stojí Heart of Midlothiain.

Plzeň si pohárovou jistotou může do klubového rozpočtu počítat významné příjmy od UEFA za účast v evropském podzimu. V případě Evropské ligy jde v základu o 4,31 milionu eur (téměř 108 milionů korun), pokud v příštích týdnech nepřejde přes play off, v Konferenční lize si přijde minimálně na 3,17 milionu eur (79,3 milionu korun).

Pro Viktorii jde o zásadní finance – v přibližně 300 milionovém rozpočtu mohou aktuálně počítat s přibližně 100 miliony za přestup Tomáše Chorého do Slavie, s další finanční injekcí má tak klub rozpočet přibližně z 2/3 pokrytý.

Viktoria se přitom dlouho o postup bála. První poločas připomínal dění v Košicích z úvodní partie. Plzeň se snažila hrát bezpečně zezadu, ale při kombinacích scházela větší jistota i jiskra, chuť si dovolit. Tíha možná nejdůležitějšího zápasu sezony mužstvo viditelně brzdila. Můžete si ikskrát říkat, že půjdete do zápasu bez obav, ale když se šprajcne hlava…

Víc nebezpečných akcí tvořili odvážnější hosté. Stejně jako v prvním zápase hrozil silný a rychlý hroťák Prince Adu, jehož ze všech sil složitě naháněl Robin Hranáč. Během první půle dvakrát dobře zasáhl Marián Tvrdoň, nečekaná jistota plzeňské branky uplynulých dní. Pokud by přečíslení pramenící ze zisku balonů uprostřed hřiště hosté lépe vyřešili, mohla Viktoria o těsný jednogólový náskok rychle přijít.

Domácí odcházeli do šaten v obavách, mužstvo potřebovalo v parném večeru nastartovat do většího tempa. Tentokrát nedošlo na střídání hned o půli, trenéři měli se zahajovací jedenáctkou trpělivost do 50. minuty. Za Toma Slončíka šel na plac rychlostně vybavený Erik Jirka.

Pak se ale trefil Vašulín a domácí se mohli uklidnit. Chorého v soubojích a hře zády k bráně zatím plně nenahradí, klíčové jsou ale statistiky – trefil ve třech zápasech po sobě a potvrzuje to, proč odešel na západ Čech.

V Plzni se ve čtvrtek večer slaví další významný úspěch, vedle pražských „S“ je klub třetím jistým českým účastníkem evropské pohárové Evropy. „Postup je náš,“ rozléhalo se v závěrečných minutách zaplněným stadionem.