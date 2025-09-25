Koubek: Podělali jsme to, ani se mi nechce mluvit. Jak děcka na dvorku, štvalo Vydru
Potřetí v sezoně ztratili vyhraný zápas. Tři body už pomalu počítali do tabulky, na půdě Ferencvárose mohli slavit krásný úspěch na úvod hlavní fáze Evropské ligy. Plzeňští fotbalisté ale stejně jako s Jabloncem a Slováckem inkasovali v posledních vteřinách zápasu, maďarský šampion hrající dlouhé oslabení skóroval v 94. minutě po přesném centru a vyrovnal na 1:1. „Tohle musíme uhrát,“ hodnotil ztracený zápas pro stanici Nova Sport trenér Miroslav Koubek.
Ve čtvrtek večer na Ferencvárosi zvládla Plzeň ideální první půli. Vedla po gólu Rafia Durosinmiho, následně šla do dlouhé přesilovky. Místo gólové pojistky ale přišel zmar posledních momentů dobře rozjetého zápasu. Viktoria není v pohodě, koncovku nezvládla už proti Slovácku a Jablonci. V Maďarsku inkasovala proti oslabenému soupeři po posledním centru a zásahu Aleksandara Pešiče.
„Ani se mi nechce mluvit, tohle musíme uhrát. Bylo to naše špatné chování v poslední minutě. Místo, abychom to dohráli, kombinujeme napříč hřištěm. Je potřeba to v rohu dohrát, to je taktický důvod. Zoufalé řešení herní situace,“ zlobil se po utkání v rozhovoru do kamer stanice Nova Sport západočeský trenér Miroslav Koubek.
Plzeňští nechápali, že utkání nedotáhli. Jenže k vyrovnání Ferencváros směřoval skoro celý druhý poločas. Viktoria v početní převaze ztratila kontrolu nad zápasem a zaslouženě pykala. „Kdyby to byl první zápas v sezoně, ale už je to poněkolikáté. Jsme jako děcka na dvorku, nemáme vůbec disciplínu. Zbytečně se pouštíme do tří hráčů, ztratíme to, oni to otočí, dají centr a je to 1:1. Těžko to hodnotit slušnými slovy, pokazili jsme to na plné čáře,“ neskrýval rozladění kapitán Matěj Vydra.
Plzeň by před zápasem bod ze hřiště soupeře na úvod hlavní fáze Evropské ligy asi brala, před sedmi měsíci v play off stejné soutěže prohrála v Maďarsku 0:1, následně postoupila do osmifinále po domácí výhře 3:0. „Teď jsme totálně zklamaní, samozřejmě naštvaní, taková nálada panuje v kabině. Tohle se nesmí stát, podělali jsme to,“ nechápal Koubek.
Hráči českého vicemistra stále hledají ideální složení sestavy po odchodu klíčových opor, absence Šulce, Kalvacha nebo Cadua, který za Ferencváros odehrál druhý poločas, se může projevovat právě v mizerných koncovkách zápasu. Byť ostatní členové týmu už mají dost evropských zkušeností, aby těžké momenty ze závěrečných minut zvládali.
„Nedokážeme dát pojistku, která by nám zajistila vítězství. Zase nás to potrestalo. Znovu říkám - jako kluci na dvorku a bylo nám to jedno. Štve nás to, že takhle rozjetý zápas proti deseti nedokážeme uhrát, asi je někde chyba,“ kroutil hlavou Vydra.
Plzeň i v lize mohla mít minimálně o čtyři body víc – na domácím stadionu přišla o výhry s Jabloncem a Slováckem, mrzutá situace se ve čtvrtek opakovala i na evropské scéně. „Máme bod, měli jsme mít tři. Příští týden hrajeme další zápas. Je tam řada změn, chybí nám větší rutina, zkušenost v rozhodujících situacích. Jsou tam hráči, kteří v takových momentech nemají vždycky nejlepší provedení. Ale neprohráli jsme, nemůže nás to v žádném případě zlomit,“ zdůraznil Koubek.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Panathinaikos
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|2
Záhřeb
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Midtjylland
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Ludogorets
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|5
AS Řím
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|6
Lille
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Stuttgart
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7
Freiburg
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
FC Porto
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
FCSB
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Lyon
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|12
Aston Villa
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Genk
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|14
Braga
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Nottingham Forest
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|16
Real Betis
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|17
Celtic
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|17
Plzeň
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
CZ Bělehrad
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|20
Ferencváros
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|21
PAOK
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
M. Tel-Aviv
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Basilej
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|24
Brann
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|25
Malmö
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Celta Vigo
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Nice
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|28
Feyenoord
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|29
Utrecht
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Rangers
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|31
GA Eagles
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Boloňa
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|33
Salcburk
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|34
Fenerbahce
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|35
Sturm Graz
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Young Boys
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
- Osmifinále
- Play-off