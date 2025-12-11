EL ONLINE: Šulc poslal Lyon do vedení. Horníček vynuloval Nice, Pech u výhry nad Lille

Předplatné

Pavel Šulc v hlavičkovém souboji
Pavel Šulc v hlavičkovém soubojiZdroj: Profimedia.cz
Lukáš Horníček vynuloval Nice
Young Boys Bern porazili Lille
Young Boys Bern porazili Lille
Young Boys Bern porazili Lille
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu Ludogorce Razgrad. Dominik Pech byl u výhry Young Boys Bern nad Lille. V druhé várce zápasů hraje i Lyon s Pavlem Šulcem v základní sestavě, ONLINE přenos z tohoto utkání sledujte na iSportu.

Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a zvýšil její šance na přímý postup do osmifinále. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.

V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.

Betis Sevilla zvítězil počtvrté a také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.

Stejně dobře jako Betis je na tom Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým v elitní osmičce. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.

Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland650113:515
2Real Betis642011:414
3Ferencváros642011:614
4Braga641110:513
5Lyon540111:212
6Stuttgart640212:512
7Aston Villa54018:312
8Nottingham Forest632111:611
9Freiburg53208:311
10FC Porto53117:410
11Genk63127:610
12CZ Bělehrad63125:510
13Celta Vigo530211:79
14Plzeň52306:29
15PAOK623113:109
16Lille630310:79
17Panathinaikos53029:79
18AS Řím53027:59
19Young Boys63038:129
20Boloňa52217:48
21Brann52216:38
22Fenerbahce52215:58
23Celtic52127:87
24Ludogorets621311:147
25Záhřeb62138:137
26Basilej52037:76
27GA Eagles52034:96
28Sturm Graz61144:84
29Salcburk51045:103
30Feyenoord51044:93
31FCSB51043:83
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö50142:101
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

