EL ONLINE: Šulc poslal Lyon do vedení. Horníček vynuloval Nice, Pech u výhry nad Lille
Lukáš Horníček udržel v Evropské lize už počtvrté čisté konto a v 6. kole pomohl fotbalistům Bragy k výhře 1:0 na hřišti posledního týmu tabulky Nice. Jiří Pavlenka byl v brance PAOK Soluň při dramatické remíze 3:3 na stadionu Ludogorce Razgrad. Dominik Pech byl u výhry Young Boys Bern nad Lille. V druhé várce zápasů hraje i Lyon s Pavlem Šulcem v základní sestavě, ONLINE přenos z tohoto utkání sledujte na iSportu.
Zápas v Nice rozhodl Španěl Victor, jehož gól vynesl Braze čtvrtou výhru a zvýšil její šance na přímý postup do osmifinále. Zato francouzský tým je v krizi, utrpěl osmou porážku v řadě napříč soutěžemi, v Evropské lize je stále bez bodu a nový trenér Gerardo Seoane, který se v říjnu vrátil na lavičku, ho zatím neprobudil.
V Razgradu nejprve překonal Pavlenku nejlepší střelec soutěže srbský útočník Stanič. Probil se obranou a po hattricku proti Celtě Vigo vstřelil zblízka už šestý gól. O obrat se proti svým krajanům postaral Despodov, který přišel do Soluně právě z Razgradu. Nejprve vyrovnal šikovným lobem a pak připravil druhý gól pro Itala Vogliacca. Verdon z Beninu a Čočev pak nasměrovali za Pavlenkova záda dvě přesné hlavičky, ale ani Filip Kaloč se v sestavě domácích výhry nedočkal. V poslední minutě je o ni připravil Mythu.
Betis Sevilla zvítězil počtvrté a také míří do vyřazovací části. Finalista minulého ročníku Konferenční ligy vstřelil v Záhřebu v rozpětí osmi minut prvního poločasu tři branky, ta první byla vlastní. Dinamo utrpělo třetí debakl v řadě, během černé série dostalo deset gólů a vstřelilo jediný až v samotném závěru dnešního utkání.
Stejně dobře jako Betis je na tom Ferencváros Budapešť, který vstoupil do soutěže remízou s Plzní a zůstává neporažený. V zápase s Glasgow Rangers ale musel dotahovat náskok hostů, o který se postaral Makedonec Miovski. V páté minutě nastavení prvního poločasu srovnal Ötvös a Varga svým čtvrtým gólem v soutěži udržel maďarský tým v elitní osmičce. Naopak Skotové dosud získali jen jediný bod a venku prohráli pětkrát po sobě.
Dominik Pech hrál 72 minut v záloze Young Boys Bern při výhře nad Lille 1:0. Švýcarský tým měl hodinu početní převahu, když byl Bouaddi vyloučen za přidržení soupeře v šestnáctce. Bedia z Pobřeží slonoviny sice nařízenou penaltu neproměnil, ale Males přece jen domácím vystřelil tři body. Young Boys vedení udrželi, i když se v závěru poměr sil vyrovnal, protože střídající Zoukrou viděl během tří minut dvakrát žlutou kartu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|2
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|3
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|4
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|5
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|6
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|7
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|8
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|9
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|10
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|11
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|12
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|13
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|14
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|15
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|16
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|17
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|18
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|19
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|20
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|21
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|22
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|23
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|24
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off