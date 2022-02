Sparta - Partizan v TV: kdo vysílá předkolo play off Konferenční ligy?

Fotbalisté pražské Sparty se po představení v podzimní skupinové fázi Evropské lize kvalifikovali do jarní části evropských pohárů, v hierarchii soutěží UEFA však o úroveň níže. Ve čtvrtek od 21 hodin se na Letné představí v předkole play off Konferenční ligy proti srbskému soupeři Partizanu Bělehrad. Kde sledovat úvodní zápas Sparta - Partizan Bělehrad v TV?

Vše o utkání Sparta - Bělehrad Datum a čas: čtvrtek 16. února 21:00

Stadion: Generali Česká pojišťovna Aréna, Praha

Fáze: předkolo play off Konferenční ligy, 1. zápas

Rozhodčí: Andreas Ekberg (Švéd.)

Kde sledovat Sparta - Partizan v TV?

Přímý přenos utkání Sparta Praha - Partizan Bělehrad vysílá od 21:00 stanice Sport 1. Předzápasové studio začíná v 20:45.

Cesta Sparty do jarní fáze Konferenční ligy

Letenští si v této sezoně zahrají již třetí evropskou soutěž. Svoji pouť evropskými poháry zahájili v červenci proti Rapídu Vídeň, přes který postoupili do 3. předkola Ligy mistrů, kde se sparťané střetli s fotbalisty AS Monaco. Soupeř z monackého knížectví byl však nad síly českého vicemistra, který se poroučel do základní skupiny Evropské ligy. Ve skupině B s Lyonem, skotskými Rangers a Bröndby vybojovali Sparťané 3. místo, které stačilo alespoň na účast v jarních bojích nově vzniklé Konferenční ligy.

Cesta Partizanu do jarní fáze Konferenční ligy

Naopak aktuálně celek srbské ligy má za sebou pouze zápasy Konferenční ligy, do které vstoupil již ve 2. předkole.