Slavia chystá útok na rekord. Proti trpaslíkovi hraje o NEJ kanonádu

Matěj Valenta je další posilou Slavie, která by mohla prožít svůj soutěžní debut • SK Slavia Praha

Václav Jurečka by se mohl podívat do sestavy Slavie, kterou v létě posílil, v utkání proti gibraltarskému soupeři • Slavia.cz

Lukáš Provod by neměl chybět v sestavě Slavie pro odvetný zápas proti St Joseph's • Michal Beránek / Sport

Lukáš Provod v letní přípravě, nyní se zapojí i do soutěžní fáze • Michal Beránek / Sport

Moses Usor a Yira Sor se radují ze vstřeleného gólu na hřišti St Josephs. Minimálně druhý jmenovaný do odvety nenastoupí • Twitter/SK Slavia Praha

O co tak ještě hrát proti soupeři nevalné úrovně, když si z prvního utkání přivezete výhru 4:0? O ještě větší nášup, třeba rekordní. Slavia dosud zaznamenala nejvyšší pohárovou výhru 5:1 ve třech případech na začátku tohoto tisíciletí, v odvetě druhého předkola Konferenční ligy proti St Joseph’s se nabízí ještě prudší výsledek. K dispozici ovšem nebude útočník Yira Sor, do sestavy se naopak vrací Lukáš Provod.

Liga mistrů sice slávistům v té době stále bolestně unikala, ovšem střádali solidní výsledky v Poháru UEFA a soupeřům dokonce párkrát i pořádně naložili. Dneska se, při vší úctě k soupeři z Gibraltaru, chystá další nakládačka.

Rekordní?

Červenobílým evropským maximem jsou výhry 5:1 ze sezon 2001–2002 a 2002–2003. V nich převálcovali postupně chorvatský Osijek, belgický Mouscron a srbský Partizan, ačkoliv v tomhle zápase se na vysoké skóre dostali až po prodloužení.

Byly to časy, kdy brány hlídal Radek Černý, v záloze Karel Piták, Richard Dostálek, Tomáš Kuchař, v útoku oblíbený Brazilec Adauto, ještě třeba dvojčata Lukáš a Tomáš Doškové…

„Díky za informaci, budeme se snažit, abychom to překonali,“ kývnul s úsměvem Lukáš Provod, jenž by se měl dnes objevit v základní sestavě. Po zhruba čtrnácti měsících ho čeká zápas evropských pohárů, naposledy, před těžkým zraněním kolene, nastoupil v Evropské lize v dubnu 2021 proti Arsenalu.

„To skóre jsme mohli mít už v prvním zápase, ale zahodili jsme spoustu šancí. Radši to ale nedat v takovém, kde vás to nestojí výsledek. Doufám, že v odvetě se nám spojí všechno dohromady a budeme trefovat zařízení,“ přeje si kouč Jindřich Trpišovský.

Kromě Provoda by z důležitých hráčů měl v sestavě být i brankář Aleš Mandous, jenž chytal už první utkání. „Na tomhle postu neplánujeme změnu, po dohodě s trenéry brankářů a kvůli programu, který nás čeká, ho potřebujeme dostat do dobrého rozpoložení,“ vysvětluje to Trpišovský.

„Jinak bude obměna hodně velká,“ dodává.

Z hráčů zapsaných na evropské soupisce by se tak mělo dostat třeba na Matěje Valentu, možná i Václava Jurečku, v útoku totiž jistě bude chybět kvůli zdravotním problémům Yira Sor.

„Nebude hrát, uvidíme v neděli proti Hradci Králové. Měl potíže z prvního utkání, které mu pokračovaly i v tréninku, vyšetření ale dopadlo dobře. Měli bychom ho určitě mít k dispozici na Panathinaikos,“ vyhlíží už Trpišovský třetí předkolo Konferenční ligy.

Snad to od něj není moc neuctivé… Ale není se co divit. Tady nepůjde o boj o postup, ale o vysoké skóre. Možná rekordní.