Viking - Sparta 2:1. Konec v Evropě! Rozhodla fatální chyba Hancka

Svěřenci dánského trenéra Briana Priskeho od 42. minuty vedli zásluhou Jaroslava Zeleného, jenže ještě v úvodním dějství srovnal Viljar Vevatne.

Duel směřoval do prodloužení, ale ve druhé minutě nastavení sparťanský kapitán Dávid Hancko špatnou zpětnou přihrávkou "namazal" hostům míč a střídající Mai Traoré skóroval do prázdné branky a rozhodl o postupu Vikingu do 3. předkola. V něm se norský tým utká buď se skotským Motherwellem, nebo s irským celkem Sligo Rovers.

Viking nastoupil ve stejné základní sestavě jako minulý čtvrtek na Letné, sparťanský trenér Priske udělal jedinou změnu. Stoperskou dvojici s Hanckem vytvořil Dán Sörensen, který si odbyl soutěžní premiéru v dresu Pražanů. Zelený se posunul na levý kraj obrany a Wiesner na pravý, kde nahradil Mejdra.

Sparta byla od začátku v zápase hraném na umělé trávě nebezpečnější. Zkraje čtvrté minuty Fortelný prostrčil míč do vápna Kuchtovi, jehož přízemní střelu gólman Gunnarsson vyrazil. Po čtvrthodině hry vypálil z první po Sadílkově centru Fortelný, ale domácí brankář opět zasáhl. Zpoza vápna ho nepřekonal ani Karabec a z úhlu Kuchta. Wiesner po rohu hlavičkoval zblízka nad a Hanckova rána z dálky skončila na břevně.

Po téměř půlhodině hry si za domácí obranu zaběhl Kabran, ale ve vápně nezamířil přesně. Gólman Holec zneškodnil střelu De Lanlayho, která ve vzduchu zaplavala.

Letenští skórovali ve 42. minutě. Wiesner centrem našel na zadní tyči Zeleného a český reprezentant se nemýlil. Jenže vedení vydrželo hostům pouze přes dvě minuty. Solbakken přiťukl Vevatneovi a norský bek ranou zpoza šestnáctky vyzrál na Holce, který dnes oslavil 28. narozeniny.

Po změně stran se v pokutovém území odrazil balon k nehlídanému Wiesnerovi, sparťanský obránce ale značně přestřelil. Na opačné straně po půlminutě na hřišti skončila střela střídajícího Traorého nad. Vzápětí vypálil z šestnáctky Pattynama, Holec ale svůj tým podržel. V úvodní minutě nastavení se k míči dostal střídající Mejdr, ale zamířil pouze doprostřed branky.

Zdálo se, že bude následovat třicetiminutové prodloužení. Jenže Hanckovu zpětnou přihrávku na Holce ve vápně skluzem vystihl střídající Sandberg a Traoré už snadno trefil opuštěnou branku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 45. Vevatne, 90+2. Traoré Hosté: 42. Zelený Sestavy Domácí: Gunnarsson – Bjørshol, Brekalo, Vevatne – Kabran, De Lanlay, Solbakken, Fridjónsson, Pattynama – Karlsbakk (60. Traoré), Tripić (C) (81. Sandberg). Hosté: Holec – Wiesner (81. Mejdr), Sørensen, Hancko (C), Zelený – Sadílek, Fortelný – Pešek (63. Daněk), Karabec (74. Minčev), Haraslín (80. Ryneš) – Kuchta (62. Čvančara). Karty Domácí: Karlsbakk, Tripić Hosté: Karabec, Fortelný Rozhodčí Kastrati – Hyseni, Muhadriová (všichni KOS) Stadion Viking stadion, Stavanger (NOR)