Los KL: Boleslav přivítá Betis i exsparťana, výjezd do Arménie

Boleslavská sestava, která vybojovala postup do základní části Konferenční ligy • FK Mladá Boleslav

Svěřenci švédského kouče Andrease Brännströma kvůli nevyhovujícímu stadionu nemohou hrát domácí utkání v Mladé Boleslavi, azyl najdou v Hradci Králové. Středočeši prošli do hlavní fáze evropského poháru po 17 letech a potřetí v historii. V předkole postupně vyřadili litevský Transinvest, Hapoel Beer Ševa a ve čtvrtek maďarský Paks.

Konferenční liga se stejně jako další evropské soutěže bude hrát od této sezony novým formátem. Všem týmům přisoudil los v ligové fázi jednoho soupeře z každého ze šesti výkonnostních košů. Všechna mužstva odehrají tři zápasy doma a tři venku. Výsledky se započítají do celkové tabulky, osm nejlepších postoupí přímo do osmifinále, dalších 16 celků bude hrát 1. kolo play off. Finále se uskuteční 28. května ve Vratislavi.