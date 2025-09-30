Sparta vs. Shamrock v TV: Kde sledovat Konferenční ligu živě?
Fotbalová Sparta vstupuje do evropských pohárů duelem proti Shamrocku Rovers. S irským týmem se potkala loni v předkole Ligy mistrů a tehdy z toho byl jednoznačný postup. Jak si povedou Letenští nyní v prvním kole hlavní fáze Konferenční ligy? Utkání začíná ve čtvrtek od 21:00 na Letné. Kde sledovat Sparta Praha vs. Shamrock Rovers živě?
Vše o utkání Sparta Praha vs. Shamrock Rovers
Datum a čas: čtvrtek 2. října, 21:00
Místo konání: epet Aréna, Praha
Ligová fáze: Konferenční ligy
Rozhodčí:
TV přenos: Nova Sport 5, ONLINE na webu iSport
Kde sledovat Sparta Praha vs. Shamrock Rovers živě v TV?
Jak si povedou sparťané v prvním duelu Konferenční ligy, můžete sledovat na Nova Sport 5.
Průběh utkání najdete rovněž ONLINE na webu iSport. Utkání Sparta vs. Shamrock začíná 2. října ve 21:00.
Jak naladit Nova Sport 5?
Poskytovatel
Nejlevnější balíček
Cena za měsíc
Oneplay
Extra Sport
499 Kč (pro zákazníky O2)
T-Mobile
M Plus
L Plus
199 Kč (cena za prvních 6 měsíců)
Vodafone
Vodafone TV Lite & Sport
299 Kč
Skylink
Kombi+
298 Kč (cena za první 3 měsíce)
Telly
Sport
300 Kč (cena za první 3 měsíce)
Sparta v evropských pohárech 2025/26
Letenští zvládli postoupit do Konferenční ligy. Los jim přidělil shůdné zápasy, po kterých vede cesta do jarní fáze soutěže.
České týmy v evropských pohárech 2025/26
Čtyři kluby si zahrají v evropských pohárech. Slavia Praha se vítězstvím v české lize kvalifikovala do Ligy mistrů, Viktoria Plzeň bojuje v Evropské lize. Sparta a Olomouc se představí v Konferenční lize. O poháry usiloval i Baník Ostrava, který však nezvládl play off proti Celje.
Tým
Soutěž
Fáze
Zápasy
Slavia Praha
Liga mistrů
Ligová fáze
1. zápas: Slavia - Bodo/Glimt 2:2
2. zápas: Inter - Slavia, 30. 9., 21:00
3. zápas: Atalanta - Slavia, 22. 10., 21:00
4. zápas: Slavia - Arsenal, 4. 11., 18:45
5. zápas: Slavia - Bilbao, 25. 11., 21:00
6. zápas: Tottenham - Slavia, 9. 12., 21:00
7. zápas: Slavia - Barcelona, 21. 1., 21:00
8. zápas: Pafos - Slavia, 28. 1., 21:00
Viktoria Plzeň
Liga mistrů
2. předkolo
1. zápas: Plzeň - Servette 0:1
2. zápas: Servette - Plzeň 1:3
3. předkolo
1. zápas: Rangers - Plzeň 3:0
2. zápas: Plzeň - Rangers 2:1
Evropská liga
Ligová fáze
1. zápas: Ferencváros- Plzeň 1:1
2. zápas: Plzeň - Malmö, 2. 10., 18:45
3. zápas: AS Řím - Plzeň, 23. 10., 21:00
4. zápas: Plzeň - Fenerbahce, 6. 11., 21:00
5. zápas: Plzeň - Freiburg, 27. 11., 18:45
6. zápas: Panathinaikos - Plzeň, 11. 12., 21:00
7. zápas: Plzeň - Porto, 22. 1., 18:45
8. zápas: Basilej - Plzeň, 29. 1., 21:00
Sigma Olomouc
Evropská liga
Play off
1. zápas: Malmö - Olomouc 3:0
2. zápas: Olomouc - Malmö 0:2
Konferenční liga
Ligová fáze
1. zápas: Fiorentina - Olomouc, 2. 10., 21:00
Baník Ostrava
Evropská liga
2. předkolo
1. zápas: Baník - Legia 2:2
2. zápas: Legia - Baník 2:1
Konferenční liga
3. předkolo
1. zápas: Baník - Aus. Vídeň 4:3
Play off
1. zápas: Celje - Baník 1:0
Sparta Praha
Konferenční liga
2. předkolo
1. zápas: Aktobe - Sparta 2:1
2. zápas: Sparta - Aktobe 4:0
3. předkolo
1. zápas: Sparta - Ararat 4:1
Play off
1. zápas: Sparta - Riga 2:0
Ligová fáze
1. zápas: Sparta - Shamrock, 2. 10., 21:00