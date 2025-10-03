Předplatné

ZNÁMKY Sparty: naklonovaný Sadílek, dirigent Sörensen a Haraslín zpět při chuti

Jak si vedli hráči Sparty v utkání s Shamrock Rovers?
Lukáš Haraslín proti Shamrock Rovers nastoupil v průběhu druhého poločasu
Pavel Kadeřábek u míče
Veljko Birmančevič v útoku
Jan Kuchta hrozí před vápnem Shamrocku Rovers
Gól Asgera Sørensena na 3:0
Radost Asgera Sørensena po gólu na 3:0
Konferenční liga
Na klíčové derby se Letenští naladili velmi dobře. Při výhře 4:1 nad Shamrockem Rovers řádil hlavně všudypřítomný Lukáš Sadílek, který si připsal gól i asistenci. Ve velké stylu se vrátil také očividně hladový kapitán Lukáš Haraslín a za velkou aktivitu byl odměněn gólem. Jak si vedli ostatní spoluhráči? Projděte si v tradičním ZNÁMKOVÁNÍ (10-nejlepší, 1-nejhorší), jak výkony všech fotbalistů Sparty ohodnotil deník Sport.

