Sparta - Shamrock 4:1. Evropský večer odstrčeného srdcaře, Sadílek zničil Iry
V sezoně měl na kontě jedinou asistenci. V hierarchii středních záložníků se musel upozadit. Jenže Lukáš Sadílek, jeden ze symbolů Sparty Briana Priskeho, se vzepřel osudu. První duel Konferenční ligy proti Shamrock Rovers si vzal bojovník a srdcař pod vlastní kuratelu. Při výhře 4:1 se podílel na třech gólech. Excelentní výkon!
Na place nebyl Kaan Kairinen jednoznačně z důvodu, že v neděli se hraje na Spartě derby. Po zranění se vracející Lukáš Haraslín se rovněž ještě posadil na lavici. A tak to zbylo na něj.
Lukáš Sadílek se chopil prakticky všech standardních situací, přednost dostal i před Veljkem Birmančevičem. Byla to dobrá volba, vlastně jako holý fakt, že bratr slávisty i reprezentanta Michala byl vůbec v základní sestavě.
V poslední době se mu to nestává. Z posledních deseti zápasů absolvoval jen dva celé, odvetu předkola Konferenční ligy v Jerevanu s Ararat-Armenia a duel domácího poháru v Sokolově s Karlovými Vary. Šestkrát strávil kompletní počet minut na lavici - a to včetně klíčových ligových výher nad Plzní a Baníkem.
Tentokrát mu pomohla rotace, nynější první dvojice Kairinen a Vydra šetřila síly. Santiago Eneme klasicky zůstal mezi náhradníky, Sadílek byl v centru hry společně se Sivertem Mannsverkem. Sedlo jim to.
Norský host z Ajaxu Amsterdam dodal klid a poziční jistotu, Sadílek vedle něj klasicky poletoval. Držel se více na pravé straně, chodil si pro balony až na kraj defenzivní formace. Pak vyrážel vpřed, jak je jeho zvykem, fyzicky je vždy naprostá špička týmu. „Sáďa běhá a běhá,“ usmíval se několikrát kouč Brian Priske.
To však proti Rovers nebylo zdaleka všechno. Sadílek se proměnil v produktivní stroj. Zapsal gól, k tomu (hokejovou terminologií řečeno) jednu primární a jednu druhou asistenci. Takové utkání v ročníku ještě nepoznal, jedinou přihrávku na gól předvedl v utkání v Jerevanu.
Sadílkův večer
Tentokrát to bylo jinak - tady je jeho večer. 1. gól: Albion Rrahmani se dostal po chybě obrany k šanci, jeho střela prošla, ale jeden z beků ji chtěl ještě odvrátit. Důrazný Sadílek mu však úmysl překazil a dorazil balon do sítě. 2. gól: Sadílek zahrál roh, Adam Ševínský hlavičkoval a jeho pokus dorazil Martin Suchomel. 3. gól: Další roh, Sadílek jej rozjel nakrátko s Birmančevičem, u zadní lajny se pak dostal k centru, který doslova „zatloukl“ do brány hlavou náhradní kapitán Asger Sörensen.
Dán zápas nedohrál, po střídání předal pásku hrdinovi Sadílkovi (ten si ještě na konci vyzkoušel pozici pravého wingbeka), který ji však za pár minut posunul střídajícímu Lukáši Haraslínovi, klasickému šéfovi, který se vrátil do hry po měsíčním zranění.
Pro Letenské je to fajn zpráva, už v neděli dorazí Slavia, půjde o první místo v tabulce. Je jisté, že Sparta potká jiný level. Iry prakticky celý zápas drtila, měla téměř osmdesátiprocentní držení balonu. Hosté se zvedli až v závěru, brankář Peter Vindahl inkasoval z jediné šance hostů deset minut před koncem.
Vstup do ligové fáze se výsledkově i herně vyvedl i díky poslednímu Haraslínově zásahu, další duel čeká Spartu 23. října v chorvatské Rijece.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zrinjski
|1
|1
|0
|0
|5:0
|3
|2
AEK Larnaka
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Lech Poznań
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|3
Sparta
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
FC Lausanne
|1
|1
|0
|0
|3:0
|3
|6
Celje
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Vallecano
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Raków
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Fiorentina
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|11
Šachtar
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Štrasburk
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Jagiellonia
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|13
Noah
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Mainz
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|16
Samsunspor
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|17
KF Drita
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|18
KuPS
|1
|0
|1
|0
|1:1
|1
|19
Shelbourne
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|20
Häcken
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|21
Aberdeen
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|22
Slovan Bratislava
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|23
Omonia Nikósie
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|24
Varšava
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|25
Hamrun
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|26
Rijeka
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|27
AEK Atény
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|28
Olomouc
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Kyjev
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|28
Škendija
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|31
Universitatea Craiova
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Rapid Vídeň
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Shamrock
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|34
Breidablik
|1
|0
|0
|1
|0:3
|0
|35
AZ Alkmaar
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
|36
Lincoln
|1
|0
|0
|1
|0:5
|0
