Svěcený o Lize mistrů: Chceme bavit i jít do hloubky, náš reportér je jednička

Zvykají si na to už i čeští diváci?

„Musí. Exkluzivní sportovní produkty nemůžou být zadarmo, protože vysílací práva stojí opravdu značné peníze. Myslím, že argument, že by mělo být furt něco zadarmo, postupně vymizí. Musíme ho přebít snahou o maximální kvalitu.“

Daří se vám to?

„Ligu mistrů už děláme čtvrtý rok a z ohlasů lidí máme pocit dobrý.“

Jaké novinky nabídnete, aby to bylo ještě lepší?

„Hodně revoluční je nový vysílací formát Ligy mistrů. Nejen my, ale všechny televize v Evropě, které přinášejí tuhle soutěž, se budou muset naučit s ním žít.“

Co to konkrétně znamená?

„Je to maraton, který startuje v 18.30 hodin, a chceme, aby končil půl hodiny před půlnocí. Začínáme studiem na O2 TV Fotbal k prvním dvěma zápasům, které se hrají od sedmi. Zároveň by už v něm mělo být i trošku zohledněno šest večerních utkání. Nicméně hlavní pozornost bude věnována dvěma podvečerním soubojům, které nabídneme v multidimenzi.“

Budou dostatečně atraktivní? Nepošetří UEFA největší šlágry na večer?

„UEFA garantuje, že všech 32 týmů se aspoň jednou představí v bloku od sedmi hodin. To je garance toho, že i tenhle čas by měl nabídnout atraktivní utkání.“

Liga mistrů dnes na O2 TV Sport>>> Výhradně stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou z Ligy mistrů všechna utkání. Divák si díky multidimenzi může zvolit, jaký duel chce živě sledovat.



Předzápasový program začne dnes na O2 TV Fotbal již v 18:30, kdy se studio bude věnovat dvěma zápasům hraným od 18:55 hodin. Ve 20:20 bude na O2 TV Sport zahájeno paralelně s podvečerními duely studio ke zbývajícím šesti utkáním. Moderátor Petr Svěcený přivítá Pavla Horvátha a Tomáše Ujfalušiho. Přímo z Říma se pak bude hlásit reportér David Sobišek a komentátorské duo ve složení Aleš Svoboda a Milan Štěrba. Po skončení zápasů následují sestřihy ze všech stadionů a ohlasy v hlavním studiu.

Zpátky k vysílacímu schématu.

„Zhruba ve 20.20 na O2 TV Sport zahájíme paralelně s podvečerními zápasy studio k večerní části, jejíž šest zápasů vysíláme opět paralelně v multidimenzi. Po skončení zápasů následují sestřihy ze všech stadionů a ohlasy ve studiu. Chceme, aby sestřihy byly rychlé, svižné a nekončily o půlnoci. Deadline, o který se snažíme, je 23:30 hodin. Víme, že lidi jdou ráno do práce a potřebují se aspoň trochu vyspat. Naší obrovskou výhodou je, že máme víc programů a ještě možnost multidimenze. Divákovi tedy naservírujeme úplně všechno a on si může vybrat. A přestože se hraje ve dvou hracích časech rychle po sobě a ještě jde hodně zápasů najednou, o nic nepřijde. Jednak si může zvolit, co ho zajímá. A co nestihne, může si pustit zpětně.“

Jak byste těm čtenářům, kteří nemají televizi O2 TV, představil multidimenzi?

„Na jednom programu se najednou vytvoří nabídka až šesti možností. V případě Ligy mistrů nejdřív naskočí na obrazovce dvě kostičky s přímými přenosy ze dvou podvečerních zápasů. Stačí na jednu kliknout a můžete utkání naživo sledovat. Večer tam naskočí kostiček šest a vy si opět kliknete na tu s přenosem zápasu, který chcete vidět. Pak můžete samozřejmě kdykoli přeskočit na jiné utkání. Uživatelsky je to strašně jednoduché a otevírá to divákům novou dimenzi sledování sportovních televizních přenosů. Ohlasy lidí na to jsou jednoznačně pozitivní.“

Budou jiní hosté ve studiu na oba vysílací bloky, nebo nikoli?

„Po celou dobu budeme ve studiu ve stejném složení. To znamená moderátor a dva experti. Při domácích zápasech Viktorie budeme mít ještě jedno studio přímo v Plzni, kde bude s moderátorem vždycky Pavel Horváth. Na zápasech Viktorie bude pravidelně i reportér David Sobišek.“

Při venkovních zápasech Plzně budete mít také studio navíc v dějišti?

„Ne, protože to je finančně velmi náročné. Ale posíláme tam televizní štáb, který přinese řadu poznatků z místa utkání. A komentované to bude také přímo z dějiště.“

Kdo se bude střídat v pražském studiu?

„Budou v něm vždycky dva moderátoři, buď Michal Hrdlička, nebo já, a dva hosté. Jde o model, který se nám v minulých letech osvědčil. Chceme se opírat hlavně o Františka Straku, Karola Kisela a Tomáše Ujfalušiho. Dalším je už zmíněný Pavel Horváth, který, když bude hrát Plzeň venku, bude tady ve studiu v O2 areně. Tahle čtveřice se bude pravidelně střídat a budeme ji doplňovat o atraktivní hosty.“

Jaké například?

„Budou to ti, kteří Ligu mistrů sami zažili a mají k ní co říct. Vladimír Šmicer, Patrik Berger, Tomáš Rosický a tak dále. Dbáme na to, aby to byly osobnosti, které opravdu poznaly tuhle soutěž na vlastní kůži a můžou divákům sdělit to, co ostatní nemohou.“

Jak moc je pro vás důležité, aby pozvaní experti neopakovali pouze obecné fráze, ale byli schopní hlubšího pohledu?

„My se snažíme vybalancovat dvě roviny. První je odborná a druhá zábavná. Ctíme, že fotbal je showbyznys. A tenhle pohled nechceme opouštět ani v Champions League. Sice v ní jde o hodně, ale rozhodně ne o život. Je to prostě zábava. Stejně je ale pro nás důležité odborné hledisko. Aby si i víc znalý divák, který chce jít do hloubky, z pořadu vždycky něco odnesl. Aby to nebyly stokrát řečené fráze o Messim a Barceloně, aby to bylo něčím zajímavé.“

Zvýšila se náročnost i na vás jako moderátory?

„Náročné to pro nás bylo i při starém modelu. Během zápasu se nekoukáme jen na fotbal. Máme před sebou různé analytické programy, z kterých se snažíme vyšťourat zajímavé věci. Jako podklad pro zajímavou debatu ve studiu. Do toho sledujeme všechny souběžně hrané zápasy, protože hned po tom hlavním vysíláme rychlé sestřihy z ostatních utkání. A vše komentuje moderátor ve studiu.“

Čili musí být v obraze.

„A to není legrace. Musíte si vypsat, kdy a kdo dal gól. Když to stihnete, tak se i na to mrknout. Je to opravdu kalup.“

Připravujete nové pohledy do zákulisí, nové statistiky?

„Z hlediska statistik a grafik navazujeme na to, co tu už bylo. Champions League je ucelený produkt, který musí ve ztvárnění vypadat úplně stejně v Česku, Bulharsku, Anglii nebo Španělsku. Nemůže se do toho zasahovat. Jak má vypadat studio a všechno kolem, je od UEFA striktně dané. Každé vysílání se jí posílá, oni ho kontrolují a připomínkují. Není to jen formální kontrola. Bedlivě vše sledují a hlídají unikátnost a jednotnost celého projektu. Vím od kolegů, že když jsme začínali vysílat Ligu mistrů, UEFA o to víc kontrolovala, jak to děláme. Obstáli jsme a to nám i teď nahrálo při nákupu vysílacích práv. Ano, rozhodují peníze a výše nabídky, ale UEFA neprodá Champions League každému. Pokud přijde neznámá televize a vytáhne dvojnásobný balík, ale nesplní kvantum podmínek, nedostane to.“

Máte tedy na všechno manuál?

„De facto ano. Dali nám třeba grafickou výbavu, s kterou musíme pracovat. I když si vytvoříme něco svého, a podle nás i hezčího, nesmíme to použít. Jsou přesně dané barvy i fonty písmen. Pokud chcete v tabulce zvýraznit jedno mužstvo, můžete to udělat růžově, anebo modře. Ale jenom tou jejich barvou. Funguje to takhle od začátku Ligy mistrů, i proto je tak úspěšná. My do toho můžeme vstupovat pouze přídavnými doplňky.“

Jakými?

„Třeba detailními statistikami ze serveru WhoScored.com a Livesport.cz. Prohrabáváme se v něm a přidáváme data nad rámec. Samozřejmě v layoutu Champions League.“

Zastavme se u komentátorů. Máte jich tolik, aby se obsáhla taková porce zápasů?

„Tým máme široký a já jsem nadšený z jeho kvality. A taky ze zápalu, s kterým to všichni dělají. Ve fotbalové sekci je nás čtrnáct a Ligu mistrů pokryjeme. Samozřejmě úterý, středa je zákaz mít volno nebo dovolenou, protože to vychází přesně. Ale zvládneme to! I ve dnech, kdy Plzeň bude hrát venku a tři lidi s ní budou v zahraničí.“

Všechny zápasy budou s českým komentářem?

„První dva podvečerní ano. Ve večerním dějství budou naši komentátoři u čtyř zápasů, dva zbývající půjdou s originálním původním komentářem. Ale pak je nakomentujeme taky, aby to v záznamech viděli diváci s českým komentářem.“

Budou i dva komentátoři na jeden zápas?

„Hlavní zápasy se vynasnažíme komentovat ve dvou. To je náš styl.“

Proč ne jeden komentátor a jeden expert?

„Myslíme si, že ve fotbale model komentátor plus expert není vhodný. I když je sebenudnější zápas, může se vyvrbit jediná gólová akce zápasu zrovna v momentě, kdy mluví expert. On to musí přerušit, ale už se k tomu nevrátí. U dvojice komentátorů tohle nehrozí, navíc je tam i možnost dialogu. A když se komentátoři doplňují po minutě nebo čtyřiceti vteřinách, podporuje to větší dávku emocí. Je to takový americký způsob dvou komentátorů a mě to baví víc. Moc mě baví i reportér David Sobišek.“

Autor bezprostředních rozhovorů s aktéry utkání.

„David se z mého pohledu úžasně vypracoval. Je vidět, že fotbal hrál, dokonce na úrovni mládežnických reprezentací. Má přirozený respekt u hráčů, trenérů, ale hlavně na sobě neustále pracuje v roli reportéra. Strašně maká na tom, aby z něj byl skvělý televizní reportér. A udělal obrovský progres. Podle mě je v českém televizním prostředí jednoznačně fotbalovým reportérem číslo jedna.“

Co je pro vás osobně inspirací?

„Dívám se nejenom na to, jak dělají fotbalová studia v zahraničí. Zajímá mě také to, jak Američané ztvárňují basketbal nebo Kanaďané hokej. Snažím se z každého vzít něco, protože televizní svět se vyvíjí. Dneska se nedá říct: Jsme nejlepší, protože to takhle děláme dvacet let. Kdo neakceptuje vývoj, pohoří. Takže třeba já se snažím hodně reagovat na informace, které seženu během vysílání. Mám pořád puštěný počítač a sleduji sociální sítě a další zdroje. Nechci zakrnět. My si nemyslíme, že jsme nejlepší, ale snažíme se v možnostech, které máme, makat na tom, abychom se pořád zlepšovali. Potřebuji tohle motivační prostředí a to na O2 TV je. Mám kolem sebe tým lidí, u kterých vidím, že každému jde o co nejlepší výsledek.“

Nechystáte verzi pořadu TIKI-TAKA pro Ligu mistrů?

„Zatím ne. Liga mistrů má svůj magazín, který je unifikovaný pro celou Evropu. Je výborný. Dostanete v něm všechno podstatné. TIKI-TAKA je náročný formát, který tady nikdy nebyl. Nevěděli jsme, jak skloubit zábavu a odbornost. Zkusili jsme mix a ono to funguje. Protože to dělají lidi, kteří mají zkušenosti z talk show. Jako třeba režisér Vojtěch Nouzák, který stojí deset let za Show Jana Krause. Je tam důležitá spolupráce s Real Top Praha. Jenže je to složité. Nejde teď říct, že za měsíc vypálíme TIKI-TAKU k Lize mistrů. Ale jsme na ni hrdí. Chceme i touhle formou lidem ukázat, i těm, do kterých si hosté občas rýpnou, že fotbal je zábava a měl by se brát s nadhledem. Jeden týden někoho zkritizujeme, druhý ho naopak pochválíme. On si pak může udělat legraci z někoho jiného. Je to furt zábava.“