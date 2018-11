Plzeňské šance na Real: Vrba naznačil změny, i gigant má nyní slabinu

Jak jsou na tom Real Madrid a Viktoria Plzeň před vzájemným kláním? • FOTO: koláž iSport.cz

Už před čtrnácti dny v Madridu si dokázali, že lze potrápit i velkého šampiona. Fotbalisté Viktorie Plzeň můžou jít do odvety se slavným Realem s hlavami nahoře. Na Santiago Bernabeu odehráli Západočeši statečnou partii a nechybělo mnoho, aby vydolovali senzační body. Jak bude vypadat repete v Plzni? Oba týmy do zápasu půjdou ve středu večer v trošku jiném složení i rozpoložení. Jak by mohla Viktoria velkého favorita zaskočit?