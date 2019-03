LM ONLINE: PSG - United 1:2, pálí Lukaku. AS srovnalo v Portu | iSport.cz

Hráči Porta slaví vedoucí gól Soarese do sítě AS Řím • Reuters

Romelu Lukaku posílá míč do sítě PSG • Reuters

Útočník Manchesteru United Romelu Lukaku slaví bleskovou trefu do sítě PSG • Reuters

Dvěma středečními duely pokračují odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů. Hráči Paris Saint-Germain doma hájí dvougólový náskok proti Manchesteru United, který si zajistili vítězstvím 2:0 na Old Trafford před třemi týdny. Ve druhém zápase na hřišti Porta bojuje loňský semifinalista AS Řím, který si do Portugalska přivezl výhru 2:1 z úvodního duelu. Český útočník Patrik Schick začíná na lavičce. Oba zápasy můžete sledovat v ONLINE reportáži na iSport.cz.