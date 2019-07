Maribor zvládl drama ve Stockholmu. Dál jde také Kodaň nebo Trondheim | iSport.cz

Stoper Victor Nelsson (vlevo) byl po odvetném zápase s velšským celkem The New Saints spokojený. Jeho Kodaň míří do třetího předkola Ligy mistrů • Reuters

Fotbalisté FC Kodaň postoupili do 3. předkola Ligy mistrů. Možný soupeř pražské Slavie v závěrečném play off o postup do hlavní fáze soutěže v domácí odvetě proti waleskému celku The New Saints nepřipustil drama a po výhře 2:0 venku zvítězil před vlastními diváky 1:0. Ve 3. předkole vyzve Crvenou zvezdu Bělehrad.