Slavia a LM: kdy je los, skupiny a nasazení v případě postupu, sledujte ONLINE | iSport.cz

Zápas Slavia - Kluž

na O2 TV Sport Odvetu play off Ligy mistrů Slavia – Kluž sledujte ve středu na O2 TV Sport od 20:30. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu trenéra Františka Cipra a bývalého hráče Slavie Davida Kalivodu. Zápas budou komentovat Milan Štěrba a Jan Homolka.



Odveta play off předkol Ligy mistrů 2019 Slavia - Kluž se hraje ve středu 28. srpna 2019 v Praze v Edenu od 21:00, zápas sledujte ONLINE na iSport.cz.

Losování základních skupin proběhne ve čtvrtek 29. srpna 2019 v Monaku. Vítěz celé soutěže pak bude známý 30. května 2020 po finále v Istanbulu.

Kdo si zahraje v základních skupinách? Nechybí obhájce z Liverpoolu a další tři anglické kluby., poprvé bude hrát Ligu mistrů italské Atalanta či Salcburk (jeho příběh čtěte ZDE>>>). Jisté dva zástupce má ruská liga (Petrohrad, Lokomotiv Moskva).

Podívejte se na předběžné nasazení účastníků Ligy mistrů do losovacích košů. Ještě se může změnit v závislosti na postupujících v play off. Dvojice jsou zařazeny do koše podle týmu se silnějším koeficientem.

PŘEDBĚŽNÉ NASAZENÍ ÚČASTNÍKŮ LIGY MISTRŮ 2019/2020 DO KOŠŮ