Slavia - Barcelona v televizi: přímý přenos na O2 TV | iSport.cz

Fotbalisty Slavie čeká „zápas desetiletí“. Ve středu 23. října se v Lize mistrů utkají s hvězdnou Barcelonou v čele s Lionelem Messim. Duel se hraje v Edenu (Sinobo Stadium) od 21 hodin. Ještě před tím se s Barcelonou utkají i mladíci Slavie do 19 let. Jaký je program před zápasem a kde oba zápasy sledovat?

Slavia - Barcelona v televizi

Zápas Slavia - Barcelona můžete sledovat v přímém přenosu na O2 TV Sport, speciální předzápasový program startuje ve 20:05 (studio k dřívějším zápasům začíná už v 18:30). Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Vaniaka nebo Jaroslava Hřebíka.

Přímo na stadionu v Edenu pak Michal Hrdlička bude rozebírat aktuální dění třeba s Pavlem Kukou, dorazí i basketbaloví reprezentanti Vojtěch Hruban a Jaromír Bohačík. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka.

Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE >>>

Vstupenky na Barcelonu?

Duel Slavia - Barcelona je dlouho beznadějně vyprodaný, fanoušci mohou do 1. listopadu na pokladnách v Edenu koupit vstupenky na venkovní zápas Slavie v Barceloně. Více informací zde »

UEFA Youth League: Slavia - Barcelona

Vysněný duel s Barcelonou čeká i slávistické mladíky v UEFA Youth League. Sešívaná devatenáctka odehraje svůj zápas ve středu 23. října od 14:00 v tréninkovém centru SK Slavia Praha v Horních Počernicích (Božanovská 2098/2098, 193 00 Praha 20-Xaverov). Areál bude otevřen pro veřejnost od 13:00.

Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji online v síti Ticketportal, pro permanentkáře za 100 Kč, pro ostatní za 150 Kč. Vstupenky bude možné zakoupit i na místě, včetně vstupenek na stání (permanentkáři 50 Kč, ostatní 100 Kč).

Žádná televize zápas Slavia U19 - Barcelona U19 nevysílá, stream nenabídne ani UEFA. Duel můžete sledovat ONLINE na iSport.cz!

Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Tréninkové centrum Xaverov

Program hvězd: přílet Barcelony

Fotbalisté Barcelony by měli do Prahy dorazit v úterý 22. října vpodvečer, v Edenu ale trénovat nebudou, trenér a vybraný hráč jen v úterý večer absolvují tiskovou konferenci. Bydlet by Messi a spol. měli v hotelu Four Seasons.