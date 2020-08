Kiksy mistra světa a Real smutnil. Zidane byl poprvé vyřazen z LM | iSport.cz

Největším otazníkem před zápasem bylo, jak si madridský klub poradí při absenci suspendovaného Sergia Ramose. Bez svého kapitána a především jistoty zadních řad Real zvládl pouze jeden z posledních sedmi vyřazovacích zápasů v Champions League s bilancí 1 – 1 – 5.

A na první error defenzivní linie se nečekalo dlouho. Překvapivě u něho však nebyl Ramosův náhradník Eder Militao, ale o dost zkušenější parťák Raphael Varane. Ten už po devíti minutách hry ztratil pod nátlakem hráčů City balon uvnitř vlastního vápna a úvodní gól byl na světě. Gabriel Jesus okamžitě předal míč Raheemu Sterlingovi před branku a domácí vedli 1:0.

„Nic mu o tom říkat nemusím, jen nevěš hlavu a jdi dál. Z 95 procent byli moji hráči během sezony fantastičtí,“ zastal se Zidane svého krajana, který však sám cítil vinu.

„Porážka je má, musím to přijmout. Nesu za prohru odpovědnost. Připravili jsme se dobře, ale chyby nás stály výsledek. Je mi smutno za spoluhráče... Cítil jsem se dobře, ale možná jsme na začátku riskovali trochu víc, než jsme měli. A zaplatili jsme za to," kál se Varane.

I když se hostům podařilo díky Benzemově brance vyrovnat, vše ve druhém poločase rozsekl další kolosální kiks v obraně Realu.

Manchester City - Real Madrid 2:1. V hlavní roli Gabriel Jesus, Zidane a spol končí

Slabou chvilku si vybral opět Francouz Varane. Dlouhý centr za obranu se mistr světa z roku 2018 snažil odehrát hlavou směrem ke Courtoisovi. Neodhadl však rychlost domácího Jesuse, jenž na něho dotíral a další malér byl na světě. Brazilský útočník „malou domů“ vystihl a s přehledem přehodil brankáře Realu.

„Jsem vděčný za podporu spoluhráčů. Mockrát se mi v kariéře nestalo, že bych vyrobil chyby, které by stály tým výsledek. Na hřišti jsou oblasti, v nichž za kiksy platíte draze. Tak to zkrátka je, žádné jiné vysvětlení neexistuje," pokračoval smolař duelu Varane.

Na další reakci už se Zidaneho výběr nezmohl. Pro rodáka z Marseille je to první vyřazení v Champions League v trenérské kariéře. Dosud došel třikrát do finále a pokaždé jej dokázal vyhrát.

„Naše sezona byla dobrá. I když nyní nemáme náladu, vypadli jsme, musíme být hrdí na to, co jsme dokázali. Se City jsme ztratili oba zápasy, dali jsme do toho všechno, ale to někdy bohužel nestačí,“ dodal trenér Realu.