Los Ligy mistrů ONLINE: Na koho narazí Vaclík, Krmenčík či kat Slavie?

Klíčový moment utkání Slavie proti dánskému Midtjyllandu v odvetě play off Ligy mistrů, kdy sudí Skomina nechal opakovat penaltu pro domácí • Repro O2 Sport

Klíčový moment utkání Slavie proti dánskému Midtjyllandu v odvetě play off Ligy mistrů, kdy sudí Skomina nechal opakovat penaltu pro domácí • Repro O2 Sport

Klíčový moment utkání Slavie proti dánskému Midtjyllandu v odvetě play off Ligy mistrů, kdy sudí Skomina nechal opakovat penaltu pro domácí • Repro O2 Sport

Peter Olayinka poslal Slavii v Dánsku do vedení • Profimedia.cz

Slavia se na hřišti Midtjyllandu rve o postup do Ligy mistrů • Martin Sekanina (Blesk)

26 týmů, které postoupily přímo do základní skupiny, doplňuje šestka vítězů z kvalifikačního play off. Týmy jsou rozděleny do čtyř výkonnostních košů - první obsahuje vítěze držitele evropských pohárů a šampiony šesti nejvýše umístěných klubových soutěží, další tři jsou rozděleny na základě klubových koeficientů. V základní skupině se proti sobě nemohou utkat týmy ze stejné země.

Skupina A: Skupina B: Skupina C: Skupina D: Skupina E: Skupina F: Skupina G: Skupina H:

Rozdělení výkonnostních košů:

První koš:

Bayern Mnichov (Německo, vítěz Ligy mistrů)

Sevilla (Španělsko, vítěz Evropské ligy)

Real Madrid (Španělsko)

Liverpool (Anglie)

Juventus Turín (Itálie)

Paris Saint-Germain (Francie)

Zenit Petrohrad (Rusko)

FC Porto (Portugalsko)

Druhý koš:

Barcelona (Španělsko)

Atlético Madrid (Španělsko)

Manchester City (Anglie)

Manchester United (Anglie)

Šachtar Doněck (Ukrajina)

Borussia Dortmund (Německo)

Chelsea (Anglie)

Ajax Amsterdam (Nizozemsko)

Třetí koš:

Dynamo Kyjev (Ukrajina)

Salcburk (Rakousko)

RB Lipsko (Německo)

Inter Milán (Itálie)

Olympiakos Pireus (Řecko)

Lazio Řím (Itálie)

Krasnodar (Rusko)

Atalanta Bergamo (Itálie)

Čtvrtý koš:

Lokomotiv Moskva (Rusko)

Olympique Marseille (Francie)

Bruggy (Belgie)

Borussia Mönchengladbach (Německo)

İstanbul Başakşehir (Turecko)

Stade Rennes (Francie)

Midtjylland (Dánsko)

Ferencváros (Maďarsko)