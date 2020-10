Pravidla o penaltě: gólmani dostali větší volnost, dodržel je Kolář?

1. Procedura Míč musí nehybně ležet na pokutové značce a brankové tyče, břevno a síť se při provádění pokutového kopu nesmí pohybovat. Hráč provádějící pokutový kop musí být jasně určen. Brankář bránícího družstva musí být obrácen tváří k hráči provádějícímu pokutový kop a musí zůstat na vlastní brankové čáře mezi brankovými tyčemi, aniž by se dotkl brankových tyčí, břevna nebo sítě, dokud míč nebyl kopnut. Ostatní hráči kromě hráče provádějícího pokutový kop musí být: ● na hrací ploše ● mimo pokutové území ● nejméně 9,15 m od pokutové značky ● za pokutovou značkou Poté, co hráči zaujmou postavení předepsané tímto pravidlem, dá rozhodčí znamení k provedení pokutového kopu. Hráč provádějící pokutový kop musí kopnout míč dopředu; rozehrání míče patou je povoleno, ale míč se musí pohnout směrem dopředu. Když je míč kopnut, musí se brankář bránícího družstva alespoň částí jedné nohy dotýkat brankové čáry, nebo být jednou nohou na úrovni brankové čáry. Míč je ve hře, jestliže byl kopnut a zjevně se pohnul. Hráč provádějící pokutový kop nesmí míčem hrát podruhé dříve, než se ho dotkne jiný hráč. Akce pokutového kopu skončila, jestliže se pohyb míče zastavil nebo míč opustil hrací plochu nebo rozhodčí přerušil hru pro jakékoliv porušení pravidel fotbalu. Rozhodčí prodlouží doby hry k provedení pokutového kopu na konci obou poločasů řádné hrací doby nebo doby prodloužené k určení vítěze utkání. Akce provedení pokutového kopu končí, když se po jeho provedení míč přestane hýbat (zastaví se hrací ploše), dostane se mimo hrací plochu, zahraje jím jiný hráč (včetně hráče, který kop provedl) než bránící brankář, nebo rozhodčí přeruší hru za přestupek hráče družstva, které kop provádělo. Pokudse přestupku dopustí hráč bránícího družstva (vč. brankáře) a pokutový kopnebyl proměněn, pokutový kop se opakuje. 2. Porušení pravidla a sankce Pokud dal rozhodčí signál k provedení pokutového kopu, musí být kop proveden; není-li proveden, může rozhodčí přijmout disciplinární opatření dříve, než dá signál k provedení pokutového kopu znovu. ● Jestliže dříve, než bude míč ve hře, hráč provádějící pokutový kop nebo jeho spoluhráč poruší pravidlo: ● pokutový kop se bude opakovat, jestliže míč skončí v brance ● rozhodčí přeruší hru a naváže ji nepřímým volným kopem, jestliže míč neskončí v brance s výjimkou následujících případů, kdy rozhodčí přeruší hru a naváže ji nepřímým volným kopem bez ohledu na to, zda branky bylo či nebylo dosaženo: – pokutový kop byl kopnut dozadu – kop provedl spoluhráč hráče určeného k provedení kopu; rozhodčí napomene hráče, který kop provedl – po dokončení rozběhu k provedení kopu hráč použil fintu k oklamání brankáře; rozhodčí hráče napomene (finta během rozběhu je povolena) ● Jestliže dříve, než bude míč ve hře, brankář poruší pravidlo: ● rozhodčí branku uzná, jestliže míč skončí v brance ● jestliže míč mine branku nebo se odrazí od břevna nebo tyče, je kop opakován pouze v případě, pokud přestupek brankáře zjevně ovlivnil hráčeprovádějícího kop ● jestliže brankář zabrání míči dostat se do branky, je kop opakován Jestliže přestupek brankáře vede k opakování kopu, je brankář za první pře-stupek v utkání varován a za každý následující přestupek je napomenut. ● Jestliže dříve, než bude míč ve hře, spoluhráč brankáře poruší pravidlo: ● rozhodčí branku uzná, jestliže míč skončí v brance ● jestliže míč neskončí v brance, rozhodčí nechá pokutový kop opakovat ● Jestliže dříve, než bude míč ve hře, poruší pravidlo hráči obou družstev, bude se pokutový kop opakovat, vyjma případu, kdy jeden z hráčů se dopustil závažnějšího přestupku (např. použil nedovolený trik).