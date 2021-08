Ferencváros - Slavia v TV: kdo vysílá zápas 3. předkola LM živě?

Pražská Slavia vstupuje do bojů o postup do hlavní fáze Ligy mistrů. Oproti předchozím dvěma ročníkům, kdy začínala až v play off a měla zajištěný postup minimálně do skupiny Evropské ligy, musí letos přejít minimálně přes 3. předkolo LM. V opačném případě ji čeká 4. předkolo Evropské ligy. Kde sledovat první zápas duelu, který hostí maďařský Ferencváros?