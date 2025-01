Los LM ONLINE: Ve hře bitva gigantů nebo francouzský souboj v play off

V Lize mistrů známe konečné pořadí ligové fáze, co se bude dít dál? První sezona hraná v novém formátu pokračuje už za necelé dva týdny nově vzniklým play off, ve kterém se utkají týmy na 9. až 24. místě obří tabulky. Osm nejlepších celků ligové fáze si zajistilo postup rovnou do osmifinále. A už teď je jasné, že v play off dojde na střet dvou velkých evropských značek. Losuje se v pátek v poledne, los sledujte ONLINE na iSport.cz.