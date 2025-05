Vstoupit do diskuse (

Vstoupit do diskuse ( 22 )

Vstoupit do diskuse ( 22 )

PSG vystřídal na trůnu Real Madrid a stal se teprve druhým francouzským vítězem Ligy mistrů, dosud uspěla pouze Marseille v roce 1993. Španělský kouč Luis Enrique vyhrál soutěž podruhé, před deseti lety slavil s Barcelonou. Jeho svěřenci ziskem „ušatého“ poháru zkompletovali treble, v sezoně zvítězili i v domácí lize a poháru.

„Po tomhle jsme všichni toužili, celých těch dvanáct let. Strašně jsme chtěli konečně Ligu mistrů vyhrát, dali jsme do toho úplně všechno. Jsem naprosto vyčerpaný, ale dokázali jsme to. Jsem hrdý na celý tým i na naše fanoušky, kteří nás hnali dopředu. Teď si společně užijeme oslavy,“ řekl kapitán Marquinhos po utkání v televizním rozhovoru.

Inter nezvládl finále stejně jako před dvěma lety proti Manchesteru City. Druhý tým italské ligy tak zakončil sezonu bez zisku trofeje.

Pařížané vstoupili do utkání náporem a Inter vůbec nestíhal jejich ofenzivním akcím. Ve 12. minutě Vitinha s Douém nezištnými přihrávkami vyřadili ze hry celou obranu soupeře a Hakimí pohlednou kombinaci zakončil do prázdné brány. Marocký reprezentant z respektu ke svému bývalému klubu neslavil. O osm minut později se navíc po rychlém brejku dostal míč k Douému a ten s přispěním výrazné teče bránícího Dimarca zvýšil.

Svěřenci kouče Inzaghiho se postupně dostali do hry a ve 37. minutě mohli snížit, Thuramova hlavička po rohu proletěla těsně kolem tyče. V závěru první půle měl podobnou šanci na druhé straně Kvaracchelija, jenž netrefil zblízka ani krátce po změně stran.

Italský celek ve druhém poločase zvýšil aktivitu, v 63. minutě ale přišlo definitivní rozhodnutí. Dembélé ve středu pole chytrou patičkou zrychlil hru, Vitinha vyslal do úniku Douého a ten střelou na přední tyč znovu překonal Sommera. Francouzský křídelník, který v úterý oslaví 20. narozeniny, se jako první fotbalista podílel na třech gólech v jednom finále milionářské soutěže. „Jsem rád, že jsem mohl takhle pomoct. Vyhrát takovým způsobem je neuvěřitelné. Nemám slov, je to úplně šílené, jsem strašně šťastný,“ popisoval Doué.

Inter už nedokázal zareagovat a v závěrečné čtvrthodině završil svůj zmar. Nejprve se v 73. minutě prosadil Kvaracchelija, jenž po Dembélého kolmici s přehledem zakončil samostatný únik, a skóre uzavřel v 86. minutě Mayulu přesnou střelou z úhlu.

Pařížané po pěti letech od prohraného finále s Bayernem Mnichov uzavřeli kruh a dnes oslavili historický triumf právě na stadionu bavorského velkoklubu. Pětigólovým rozdílem dosud neskončilo žádné finále v historii Ligy mistrů ani jejího předchůdce Poháru mistrů evropských zemí, který měl premiéru v ročníku 1955/56.