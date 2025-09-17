Předplatné

ONLINE: Slavia - Bodö/Glimt. Sešívaní na úvod Ligy mistrů vítají norského mistra

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Expert Ruman před Bodö: Intenzivní bitva, Holeš se zapotí. Půjde Slavia do čtyřky vzadu?
Christos Zafeiris se se svými spoluhráči raduje z gólu v utkání předkola Ligy mistrů proti Lille
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský a Tomáš Holeš na tiskovce před LM
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský na tiskovce před LM
Tomáš Holeš na tiskovce před LM
Tomáš Holeš na tiskovce před LM
Kjetil Knutsen na tiskové konferenci v Edenu
Kjetil Knutsen na tiskové konferenci v Edenu
11
Fotogalerie
iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Slavia je po šesti letech zpět v hlavní fázi Ligy mistrů. Sešívaní na úvod v Edenu vyzývají norského šampiona Bodö/Glimt. Musí se ale kvůli zranění obejít bez dvou klíčových obránců Igoha Ogbua a Jana Bořila. Kvůli disciplinárnímu trestu za údajné rasistické chování fanoušků v prosincovém zápase Evropské ligy proti Anderlechtu budou mít Pražané uzavřenou část hlediště. Diváci nemohou do dvou sektorů na severní tribuně, kde sídlí „kotel". Utkání startuje v 18:45, vy jej můžete sledovat ONLINE na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
--

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
0-3
4-6
7-9
10 a víc
Celkově 8275 hlasů

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů