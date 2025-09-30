ONLINE: Inter - Slavia. Souboj s prvním gigantem. Nastoupí český mistr i se Staňkem?
Fotbalisté Slavie už ve svém druhém utkání v hlavní fázi Ligy mistrů nastupují do jednoho z nejtěžších duelů. Na slavném stadionu San Siro se představují proti Interu Milán. Finalista minulého ročníku je i nyní považován za jednoho z favoritů celé soutěže. Pražané navíc pořád nemají jistotu, zda v jejich brance nastoupí Jindřich Staněk, který se ještě dostával z virózy. Jakou sestavu na souboj s evropským gigantem postaví trenér Jindřich Trpišovský? ONLINE přenos z utkání sledujte od 21.00 na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Frankfurt
|1
|1
|0
|0
|5:1
|3
|2
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|3
Club Brugge
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|4
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|5
Saint Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|6
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|7
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|8
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|10
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|11
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|12
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|13
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|14
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|15
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|16
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|17
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|18
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|19
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|20
FC Kodaň
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|21
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|22
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|23
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|24
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|25
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|26
Newcastle
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|27
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|28
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|29
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|30
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|30
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|32
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|33
Kajrat
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Galatasaray
|1
|0
|0
|1
|1:5
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off