LM ONLINE: Barcelona vs. PSG, Kovář se vrací do Leverkusenu. V akci Arsenal či City
Barcelona bude ve středečním šlágru 2. kola fotbalové Ligy mistrů hostit obhájce trofeje Paris St. Germain. Pikantní zápas čeká Matěje Kováře, jehož PSV Eindhoven bude hrát v Leverkusenu, odkud do současného působiště český brankář v létě zamířil na hostování. Domácí útočník Patrik Schick ale do utkání kvůli zranění nezasáhne. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.
Liga mistrů 2025/2026
Karabach je po osmi letech znovu v Lize mistrů. Vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a dnes na ni navázal i na domácím hřišti. Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai. Karabach se tak dotáhl na Bayern Mnichov, Real Madrid a Inter Milán, které si druhou výhru připsaly v úterý.
Newcastle na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu. Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|2
|2
|0
|0
|8:2
|6
|2
Real
|2
|2
|0
|0
|7:1
|6
|3
Inter Milán
|2
|2
|0
|0
|5:0
|6
|4
Karabach
|2
|2
|0
|0
|5:2
|6
|5
Tottenham
|2
|1
|1
|0
|3:2
|4
|6
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|7
Atlético
|2
|1
|0
|1
|7:4
|3
|8
Newcastle
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|9
Marseille
|2
|1
|0
|1
|5:2
|3
|10
Sporting
|1
|1
|0
|0
|4:1
|3
|11
Club Brugge
|2
|1
|0
|1
|5:3
|3
|12
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|13
Manchester City
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|14
Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|15
Frankfurt
|2
|1
|0
|1
|6:6
|3
|16
Liverpool
|2
|1
|0
|1
|3:3
|3
|17
Chelsea
|2
|1
|0
|1
|2:3
|3
|18
Saint Gilloise
|2
|1
|0
|1
|3:5
|3
|19
Galatasaray
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|20
Atalanta
|2
|1
|0
|1
|2:5
|3
|21
Bodo/Glimt
|2
|0
|2
|0
|4:4
|2
|22
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|23
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|24
Leverkusen
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|25
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|26
FC Kodaň
|2
|0
|1
|1
|2:4
|1
|27
Slavia
|2
|0
|1
|1
|2:5
|1
|28
Pafos
|2
|0
|1
|1
|1:5
|1
|29
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|30
Benfica
|2
|0
|0
|2
|2:4
|0
|31
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|32
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|33
Neapol
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Monaco
|1
|0
|0
|1
|1:4
|0
|35
Ajax
|2
|0
|0
|2
|0:6
|0
|36
Kajrat
|2
|0
|0
|2
|1:9
|0
- Osmifinále
- Play-off