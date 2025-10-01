Předplatné

LM ONLINE: Barcelona vs. PSG, Kovář se vrací do Leverkusenu. V akci Arsenal či City

Hráči Barcelony se radují z gólu
Hráči Barcelony se radují z góluZdroj: ČTK
Matěj Kovář chytá za nizozemské PSV
Matěj Kovář inkasoval z penalty
Chviča Kvaracchelija slaví gól do sítě Atalanty
Marquinhos slaví gól do sítě Atalanty
5
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Liga mistrů
Začít diskusi (0)

Barcelona bude ve středečním šlágru 2. kola fotbalové Ligy mistrů hostit obhájce trofeje Paris St. Germain. Pikantní zápas čeká Matěje Kováře, jehož PSV Eindhoven bude hrát v Leverkusenu, odkud do současného působiště český brankář v létě zamířil na hostování. Domácí útočník Patrik Schick ale do utkání kvůli zranění nezasáhne. Všechna utkání sledujte ONLINE na webu iSport.

Liga mistrů 2025/2026

LIVE
20Detail
LIVE
04Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,031370Detail
LIVE 2. poločas
11Tipsport2,0534,2Detail
LIVE 2. poločas
20Tipsport1,25516Detail
LIVE přestávka
00Tipsport2,252,83,9Detail
LIVE 2. poločas
12Tipsport257,81,12Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,25518Detail
LIVE 2. poločas
10Tipsport1,543,87Detail

Karabach je po osmi letech znovu v Lize mistrů. Vstoupil do ní překvapivou výhrou na stadionu Benfiky Lisabon a dnes na ni navázal i na domácím hřišti. Proti Kodani skóroval v prvním poločase Zoubir a v závěru přidal druhý gól Addai. Karabach se tak dotáhl na Bayern Mnichov, Real Madrid a Inter Milán, které si druhou výhru připsaly v úterý.

Newcastle na úvod základní části doma těsně podlehl Barceloně, v Belgii si všechno vynahradil. Vítězný gól zaznamenal německý reprezentant Woltemade. Letní posila ze Stuttgartu přišla nahradit Isaka, který si vytrucoval rekordní přestup do Liverpoolu. Druhou a třetí branku přidal z pokutových kopů Gordon a skóre ještě zvýraznil Barnes.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern22008:26
2Real22007:16
3Inter Milán22005:06
4Karabach22005:26
5Tottenham21103:24
6Paris SG11004:03
7Atlético21017:43
8Newcastle21015:23
9Marseille21015:23
10Sporting11004:13
11Club Brugge21015:33
12Arsenal11002:03
13Manchester City11002:03
14Barcelona11002:13
15Frankfurt21016:63
16Liverpool21013:33
17Chelsea21012:33
18Saint Gilloise21013:53
19Galatasaray21012:53
20Atalanta21012:53
21Bodo/Glimt20204:42
22Dortmund10104:41
23Juventus10104:41
24Leverkusen10102:21
25Olympiacos10100:01
26FC Kodaň20112:41
27Slavia20112:51
28Pafos20111:51
29Villarreal10010:10
30Benfica20022:40
31Eindhoven10011:30
32Bilbao10010:20
33Neapol10010:20
34Monaco 10011:40
35Ajax20020:60
36Kajrat20021:90
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů