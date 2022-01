Obránce v brance, vyloučení i šibenice. Komory se praly s osudem, marně

Sen se jim sesypal jako domeček z karet. Komory překvapivě proklouzly ze základní skupiny Afrického poháru národů do osmifinále. Byly mezi mužstvy, která postoupila z třetích míst, a to díky vítězství nad Ghanou (3:2). Pak ale debutantovi na šampionátu přestalo přát štěstí. Pořadatelskému výběru Kamerunu se trpaslík nemohl postavit kvůli covidu a zraněním v plné síle, do branky musel hned od úvodní minuty obránce Chaker Alhadhur, navíc přišlo brzké vyloučení kapitána. Byť hráči z ostrovní federativní republiky ležící na severním konci Mosambického průlivu bojovali, turnaj pro ně po těsné prohře 1:2 skončil.