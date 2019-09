Euro 2020 | Balkánští Brazilci! Krvavý příběh hrdého Kosova, co se postaví Čechům | iSport.cz

Samostatnost na Srbsku vyhlásilo Kosovo v roce 2008. Kromě složitých politických tahanic to sebou neslo i postupný rozvoj sportu. Historie kosovského fotbalu spadá až do čtyřicátých let minulého století, kdy se formoval Kosovský fotbalový svaz (FFK). Ten také po vyhlášení samostatnosti začal podnikat kroky, aby se vytvořila zbrusu nová reprezentace.

Na bedra si všechno vzal svazový prezident Fadil Vokrri, v minulosti hráč FC Priština v jugoslávské lize, totální nadšenec. Pokud o někom můžete s klidným svědomím říct, že je srdcař, pak právě Vokkri.

Díky neúnavné snaze a stovkám absolvovaných schůzek po celé Evropě je nyní Kosovo platným členem FIFA a UEFA (od roku 2016, přesně sedmdesát let od vzniku FFK), může hrát kvalifikace na velké turnaje i klubové evropské poháry.

Loni v červnu Vokrri nečekaně zemřel. V sedmapadesáti letech. Priština, hlavní město Kosova, se zahalila do smutku, truchlila nad jedním z pozoruhodných služebníků země. „Mnohokrát jsem plakal, pláču stále, když o něm mluvím. Stvořil doslova zázrak. Vím, jak strašně těžký byl proces připojení,“ pravil v dokumentu pro ESPN generální tajemník svazu Eroll Salihu.

Když se v hlavním městě Kosova dostavěl nový stadion, na němž Češi dnes v 15 hodin nastoupí, dostal zcela podle logiky jméno po Fadilovi Vokrrim. Na jedné z jeho částí je výrazný nápis. „Vokrri, naše zářící světlo.“

Tenhle balkánský národ, aby došel respektu a úctě ostatních, zřejmě potřebuje po trnité cestě prolít krev a slzy. Kosovo bylo součástí Jugoslávie, po rozpadu v devadesátých letech patřilo Srbsku. Během války ale ztratil Bělehrad nad touto autonomní oblastí kontrolu v důsledku náletů NATO.

Legendární gólman měl v očích slzy

Zásah aliance ukončil tažení srbské armády, které se zvrhlo v odporné masakry a nesmlouvavou etnickou čistku… Přesto doteď existuje mnoho zemí, které samostatnost Kosova neuznaly a stojí na straně Srbska. Například Rusko s Čínou, ale i některé země Evropské unie, mezi nimi třeba Slovensko.

Ve stále napjatých časech – už od roku 2009 – začalo hrát Kosovo přátelská utkání s puncem neoficiální, byť v té době ještě nebylo členem FIFA. V roce 2014 sehrálo první oficiální utkání. Stalo se tak 5. března proti Haiti (0:0) na pofiderním stadionu i hřišti v Mitrovici.

Bylo nevlídno, pršelo, ovšem na tribunách narváno. „Když jsem viděl všechny lidi na stadionu, měl jsem v očích slzy,“ pravil znovu pro ESPN brankář Samir Ujkani, kapitán a jedna z legend kosovského fotbalu a aktuálně hráč s největším počtem reprezentačních startů (21).

„Víte, tenkrát jsme společně přijeli na zápas, ale navzájem jsme se neznali,“ vzpomíná gólman FC Turín na tehdejší složité skládání mužstva. „Před zápasem jsme měli dva tréninky, neznal jsem ani jména ostatních. Bylo to jen: 'Ahoj' a 'Jak se jmenuješ? A tak pořád dokola. Přesto jsme okamžitě měli pocit, že jsme bratři,“ emotivně vypravuje.

Tenkrát ještě Kosovo nemělo odpovídající stadion, kvalifikační zápasy se hrály v albánské Škodře, jen přátelské duely mohlo sehrát doma. Někdy v Prištině, jindy v Mitrovici. „Hřiště nebyla skvělá, hrozila zranění, lehce mohlo dojít k problémům s kotníkem nebo s kolenem. Nebyly to snadné okamžiky,“ říká Ujkani.

Zpátky k tomu, kdo mohl a kdo nesměl hrát za Kosovo. FIFA si přijetím nové svrchované země zavařila. Kosovo je specifický případ, žije tam spousta etnik, navíc statisíce lidí zemi opustilo během války a rozeselo se po celé Evropě. A jejich synové v době přijetí do světových fotbalových struktur reprezentovali jiné země. Xherdan Shaqiri hraje za Švýcarsko, stejně tak Valon Behrami, bratři Xhakovy, v Albánii byl Lorik Cana…

Nařízení FIFA znělo asi takto: za Kosovo nesmí nastoupit žádný hráč, který reprezentoval jinou zemi po vstupu Kosova do mezinárodních fotbalových organizací. To byl ale problém. Spousta hráčů o něčem takovém vůbec nevěděla. Třeba zrovna Granit Xhaka, „mladý Einstein“ z Arsenalu.

Nakonec FIFA všechny žádosti posuzovala jednotlivě, přesto došlo před prvním kvalifikačním zápasem v boji o MS v Rusku proti Finsku k nanejvýš trapné situaci, kdy ještě v den zápasu nebylo jasné, kdo může hrát a kdo ne. Nakonec mohli nastoupit všichni a časem FIFA udělila výjimku desítkám hráčů, kteří v minulosti nastoupili za jiný národní tým, aby mohli reprezentovat rodnou zem.

Čtrnáct zápasů bez porážky

V kvalifikaci to ale stálo za starou belu. Jeden bod za remízu s Finskem byl málo. I proto byl odvolán kouč Albert Bunjaki. Člověk, jenž vedl tým o začátku jeho vzniku a jehož měsíční gáže nepřesahovala šest set eur! Mimochodem, ze svého si platil i asistenta.

„Celé Kosovo by mu mělo děkovat,“ praví Ujkani. „Albert nás stvořil. Přivedl k sobě, přitom to neměl vůbec snadné. Neměli jsme hřiště, ani vhodný stadion. Jezdili jsme celé hodiny autobusem do Škodry… Sice jsme ztratili spoustu zápasů, ale společně jsme rostli.“

Od roku 2018 vede Kosovo Švýcar Bernard Challandes, někdejší kouč Arménie. Výsledky? Neočekávané. Momentálně si mužstvo drží šňůru čtrnácti zápasů bez porážky (devět výher, pět remíz). Minulý rok vyhrálo svou skupinu Ligy národů a postoupilo do divize C. Pokud by teď na podzim neuspělo v klasické kvalifikaci pro šampionát starého kontinentu, má pořád šanci se na finálový turnaj dostat z play off Ligy národů.

„Jsme pořád jako malé dítě, několik let staré. Stále se musíme všechno učit,“ zlehčuje v mnoha ohledech zlepšenou situaci osmašedesátiletý kouč. „Každopádně jsme našli dobrou kombinaci mezi obranou a útokem. Kosovský hráč je více zaměřen na útok, s tím občas musím bojovat. Z druhé strany musíme využívat nejlepší vlastnosti hráčů a používat naši identitu, kterou konečně máme. Kosovský tým bude vždy tím, který se snaží hrát fotbal.“

Průměrný věk týmu je třiadvacet let, existuje vysoká pravděpodobnost, že se bude hodně a hodně zlepšovat. „Vždyť nedávno jsme byli ještě v pubertě,“ směje se Ujkani.

Letos uplynulo dvacet let od zahájení bombardování NATO, které přispělo k pádu srbského vůdce Slobodana Milošoviče a k ukončení ničivého konfliktu. Je logické, že i fotbalisté Kosova si minulost připomínají a že jim zároveň slouží jako motivace.

„Ne všichni v týmu znají detailně historii Kosova, té strašné války, ale to nevadí. My chceme hrát pro naše lidi, chceme jim dát všechno,“ říká Arber Zeneli, Kosovan švédského původu z francouzské Remeše. „Emoce a podpora, kterou od všech získáváme, je masivní. Jsem šťastný, když přijedu a mohu reprezentovat.“

Kosovo si po třech zápasech v kvalifikaci o mistrovství drží naději na postup z druhého místa. Má pět bodů. Dnešní bitvu v Prištině bere jako zásadní z hlediska postupových plánů. „Všechno skvělé vždy začalo snem, a my máme obrovský sen. Chceme na EURO,“ dodává Challandes.

Češi se musí mít před „Balkánskými Brazilci“, jak se kosovskému týmu začalo přezdívat, z mnoha důvodů pořádně na pozoru!

