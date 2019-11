Los EURO 2020: kdy a jak probíhá losování základních skupin | iSport.cz

Je skoro hotovo, víc teď už nejde. Posledním z dvacítky úspěšných v kvalifikaci o EURO 2020 se stal Wales, zbývající čtyřka vzejde z jarního play off Ligy národů. To zároveň znamená, že Česko zůstalo ve třetím losovacím koši. A také to, že má zatím jedinou jistotu: v základní skupině se kromě svých kolegů ze třetího koše vyhne domácímu Rusku a Belgii.

Ta musela do skupiny B z toho důvodu, že čtyři další týmy z prvního koše jsou pořadatelskými zeměmi a Ukrajina z politických důvodů do Ruska nemůže. Už je taky jisté, že si ve skupině zahraje s Nizozemskem.

Koše pro nasazení při losu EURO 2020

O nasazení rozhoduje pořadí v kvalifikační skupině, poté případně počet získaných bodů, skóre, počet vstřelených gólů, počet vstřelených gólů ve venkovních zápasech, počet vítězství, počet vítězství ve venkovních zápasech, počet obdržených karet a v případě shody všech uvedených o nasazení rozhodne pozice v žebříčku UEFA ligy národů.

1. koš: Itálie, Ukrajina, Anglie, Belgie, Španělsko, Německo

2. koš: Švýcarsko, Polsko, Rusko, Francie, Portugalsko, Nizozemsko

3. koš: Dánsko, Turecko, Rakousko, Švédsko, ČESKO, Chorvatsko

4. koš: Finsko, Wales, vítězové play-off ligy národů

Detaily losu

Losování základních skupin EURO 2020 bude mít hned několik specifik. Vzhledem k tomu, že se fotbalové mistrovství Evropy koná ve dvanácti zemích, tak se los přizpůsobuje účasti pořadatelských států.

Už nyní je tedy jasné, v jaké skupině budou hrát některé týmy z 1. koše jako např. Itálie (skupina A), Anglie (skupina D) nebo Španělsko (skupina E). Pokud by na EURO postoupily oba pořadatelské týmy z jedné skupiny, tak dodatečný los rozhodne o tom, který z týmů bude hrát vzájemné střetnutí v domácím prostředí.

Kdy se losuje EURO 2020?

Los ME ve fotbale proběhne 30. listopadu od 18 hodin v Bukurešti na výstavišti Romexpo.

Kdo se kvalifikoval na EURO 2020?

Postup na EURO si zajistí:

2 nejlepší týmy z 10 kvalifikačních skupin,

4 vítězové play off ligy národů.

O složení play off ligy národů se rozhodlo po odehrání všech zápasů kvalifikace o EURO 2020. Účast je určena týmům, které si v ní nezajistily postup na evropský šampionát. Los play off ligy národů proběhne 22. listopadu v Nyonu, samotné zápasy pak proběhnou na konci března 2020.

K 19. listopadu už má účast na závěrečném turnaji jistou 20 reprezentací: Anglie, Česko, Ukrajina, Portugalsko, Španělsko, Polsko, Turecko, Francie, Belgie, Rusko, Itálie, Finsko, Švédsko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Nizozemsko, Švýcarsko a Dánsko, Wales. K nim z březnového play off ligy národů přibudou zbylé čtyři týmy.

Systém losu ME ve fotbale

24 účastníků bude rozděleno do 6 základních skupin s tím, že pořadatelské země, které na šampionát postoupily, jsou předem dosazeny do skupin tak, aby své zápasy mohli hrát doma.

Samotné rozlosování základních skupin bude zajímavé i tím, že účastníci skupin, do kterých bude nalosován jeden z vítězů play off ligy národů, si na svého soupeře budou muset počkat až do března 2020. Do té doby budou znát pravděpodobně jen čtveřici týmů, která se o postupové místo utká.

Zároveň je možné, že řada omezení a pravidel, která běžně losování UEFA doprovázejí, bude vyžadovat po odehrání play off Ligy národů dodatečné losování finálového turnaje. To v takovém případě proběhne 1. dubna 2020. Mělo by však jít o maličkosti typu los pořadatele vzájemného střetnutí dvou hostitelských zemí v základní skupině.