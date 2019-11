Skupiny EURO 2020: zmatek s play off zaplnil „béčko“, kdo kam míří? | iSport.cz

Slovenský kouč Pavel Hapal si podává ruku s irským trenérem Mickem McCarthym po losu play off Ligy národů • FOTO: AP Photo Los fotbalového EURO 2020 přijde na řadu až za týden, už teď je ale opět o něco jasněji. Do jednotlivých skupin totiž byly přiřazeny skupiny z play off Ligy národů, ve které se bude hrát ještě o čtyři poslední místa. Už teď je tak prakticky jasné složení skupiny B, do které k Belgii, Rusku a Dánsku přibude buď Wales, nebo Finsko. Projděte si zatím známé účastníky skupin. Vše o složitém systému losu EURO 2020 najdete zde »

Skupina A hostitelská města: Řím, Baku účastníci: Itálie, Wales/Finsko Je jisté, že do skupiny A půjde ze čtvrtého koše buď Wales, nebo Finsko, protože do skupin C – F půjdou vítězové play off. Strašák i pro Čechy, pekelný los EURO: tenhle tým čeká až 20 tisíc km - čtěte zde » Sedm postupů na EURO! Připomeňte si klíčové duely, které přinesly slávu

Skupina B hostitelská města: Petrohrad, Kodaň účastníci: Belgie, Rusko, Dánsko, Wales/Finsko Je jisté, že do skupiny B půjde ze čtvrtého koše buď Wales, nebo Finsko, protože do skupin C – F půjdou vítězové play off. Vzájemný zápas Dánsko - Rusko se odehraje v Kodani, o čemž rozhodl páteční los. Belgičané tvrdě doplatí na systém EURO. Ostuda, stěžuje si De Bruyne - čtěte zde » Fotbalisté Belgie v kvalifikaci o postup na EURO 2020 porazili Rusko a zajistili si první místo ve skupině • Foto Reuters

Skupina C hostitelská města: Amsterdam, Bukurešť účastníci: Ukrajina, Nizozemsko, vítěz play off skupiny D/ Rumunsko. Do skupiny C půjde ze čtvrtého koše Rumunsko, pokud vyhraje play off skupiny A. Pokud ne, půjde do skupiny C vítěz play off skupiny D (Gruzie - Bělorusko, Severní Makedonie - Kosovo). Města a stadiony EURO 2020: Kde mohou hrát Češi a kdo už má jasno? - čtěte zde » Nicolae Stanciu s rumunskou reprezentací na mistrovství Evropy 2020 zatím nepostoupil, šanci má ještě v play off Ligy národů • Foto profimedia.cz

Skupina D hostitelská města: Londýn, Glasgow účastníci: Anglie, vítěz play off skupiny C Do skupiny D půjde ze čtvrtého koše vítěz play off skupiny C (dvojice Skotsko - Izrael, Norsko - Srbsko) Glasgowský národní stánek Hampden Park bude vedle Wembley hostit zápasy skupiny D • Foto Profimedia.cz

Skupina E hostitelská města: Bilbao, Dublin účastníci: Španělsko, vítěz play off skupiny B Do skupiny E půjde ze čtvrtého koše vítěz play off skupiny B (dvojice Bosna - Severní Irsko, Slovensko - Irsko) Slováci v TV bavili: Kdo to pochopí? O EURO bychom hráli i bez bodu - čtěte zde » Komentátor Merčiak a expert Zeman bavili diskuzí o baráži v Lize národů, kam by prý Slováci postoupili i bez bodu... • Foto Repro STV1, Reuters