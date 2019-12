EURO 2020 | Velkolepý Hampden Park: Prošli jsme stadion, kde Češi rozehrají EURO | iSport.cz

PŘÍMO Z GLASGOW | Staré firmy Rangers a Celtics mají své vlastní chrámy, Ibrox a Celtic Park, ale příští léto je čeští fanoušci při svém výletu na Euro můžou okukovat jen zvenku. Dva mače národního týmu je čekají na jiném historickém místě skotského fotbalu, kde stojí někdejší největší stadion světa – Hampden. Právě tady před osmi lety předvedl Jan Rezek svůj skok plavmo, jenž reprezentaci pomohl na ME do Polska.

Skotský taxikář má náladu na povídání.

„Jste z Česka? Hele, odkud je Pavel Nedvěd? Je Čech, že jo? To byl hráč!“

Zelenobílý Celtic Park ve čtvrti Parkhead jsme právě minuli.

„Jedině Celtic! Jiný klub neexistuje. Jdete večer na zápas? Nemáte lístky? Já mám hned dva!“ zubí se šofér a z kapsičky v palubní desce vytahuje dva lupeny na večerní mač Celticu s Hamiltonem.

Cíl jízdy je ale v jihovýchodní části města zvané Mount Florida. Tam stojí jiný kolos. Hampden. Nejstarší skotský fotbalový stadion. Národní fotbalový stánek. Kdysi to býval i největší stadion světa. V roce 1937 se sem při zápase Skotska s Anglií namačkalo téměř 150 000 lidí. Oficiálně. Dalších 20 000 prý přišlo bez lístků…

„Hampden?“ nadýchne se taxikář. „To je hroznej stadion! Je tam atletická dráha. Všude je strašně daleko. Nejlepší stadion je Celtic Park. A znáte stadion Hearts? Vejde se tam jenom sedmnáct tisíc lidí, ale všechno je tam tak pěkně natěsnané, vidíte všechno…“

Vypadá to skoro, jako by byl Hampden takový skotský Strahov. Upřímně, jen do chvíle, než vám kurátor místního fotbalového muzea Richard McBrearty otevře dveře a před vámi se otevře výhled na zelený trávník a červenomodré tribuny s bílým nápisem Hampden. Aletická dráha je přikrytá zeleným pláštěm, ale tohle je prostě fotbalový stadion se vším všudy.

Je dělaný pro velké zápasy. Hrálo se tu už několik pohárových finále, dvakrát šlo o Pohár mistrů a v roce 2002 o vítěze Ligu mistrů.

„Fanoušci St. Etienne nám dodnes vyčítají, že kdyby tady v roce 1976 byly oválné tyče, dali by dva góly a mohli vyhrát,“ vzpomíná McBrearty na finále, které ovládl Bayern Mnichov.

Už průčelí nad hlavním vchodem působí velkolepě. Vévodí mu velký skotský znak a všude kolem jsou fotografie skotských legend. Alex Ferguson, Jock Stein, Kenny Dalglish. Zelený pažit ale hlídá kancelářská část. V budově sídlí skotská fotbalová asociace, zdejší Síň slávy i muzeum skotského fotbalu. Vzpomene si jeho manažer na osm let starou kauzu neslavného pádu Jana Rezka?

„Pamatuju si to, nevěřil bych, že už je to osm let. On to tehdy přifilmoval, že…“ odfrkne si Colin Lobban.

V září 2011 se Jan Rezek v klíčovém zápasu evropské kvalifikace na Hampdenu vřítil těsně před koncem do skotského vápna za zoufalého stavu 1:2. Bek ho stínoval, útočník se zřítil k zemi. „Kontakt tam byl,“ zazněla tehdy klasická hláška.

Skotové šíleli. Novinový titulek hlásil: „Cheat republic!“ Země podvodníků…

Rezek později přiznal, že to přihrál. A nizozemský rozhodčí Kevin Blom, který se nechal obelstít, má dodnes dojem, že mu ta chvíle zničila kariéru.

Příští rok koncem jara se sem Češi vrátí znovu. 15. června je čeká úvodní zápas skupiny D proti vítězi play off Ligy národů. Je možné, že proti domácímu týmu kouče Stevea Clarka. O čtyři dny později je čekají vicemistři světa z Chorvatska.

„Myslím, že to bude pro fanoušky skvělý zážitek. Glasgow je nadšené sportovní město,“ říká McBrearty.

Sídlo zde má i jeden slavný klub. Queen's Park F.C. byl založen v roce 1867 a je nejstarším klubem nejen ve Skotsku ale i na celém světě mimo Anglii a Wales. Queen's Park v současnosti hraje League 2, čtvrtou nejvyšší soutěž. Klub dlouhých 152 let své existence zůstával amatérským, až byl jediným ve strukturách skotského profesionálního fotbalu. Teprve před třemi týdny klub konečně ohlásil přestup k profesionalismu.

Hampden je víc než stadion. Ale zase trochu jinak, než to mívají v srdcích kluboví patrioti. Tady se se pořádají semináře, firemní či maturitní večírky, svatby a dokonce i pohřební hostiny. Největší salonek pojme až 500 lidí.

Ale fotbal je pořád hlavní. V neděli bude plno, protože se tu odehraje finále Ligového poháru mezi Celticem a Rangers. A v roce 2030 se tu může hrát i mistrovství světa. Skotská asociace se chce do boje o pořadatelství zapojit v rámci společné britsko-irské kandidatury. Do výběrové dvanáctky pro šampionát nabízí hned tři glasgowské klenoty, kromě Ibroxu a Celtic Park i Hampden.

ZÁPASY ME V GLASGOW

15. června: Česko-vítěz play off Ligy národů (Skotsko, Norsko, Srbsko, Izrael)

19. června: Česko-Chorvatsko

23. června: Chorvatsko-vítěz play off Ligy národů (Skotsko, Norsko, Srbsko, Izrael)

30. června: osmifinálový zápas

FINÁLE PMEZ A LIGY MISTRŮ NA HAMPDENU

1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt 7:3

1976: Bayern Mnichov-AS St. Etienne 1:0

2002: Real Madrid-Bayer Leverkusen 2:1