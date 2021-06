Pavouk EURO 2021: Češi do osmifinále ze třetího místa, kdo jim hrozí?

EURO 2021 je v plném proudu a finišuje skupinová fáze, kvůli složitému systému se ale osmifinálové dvojice rýsují jen zvolna. Češi měli postup jistý už před posledním zápasem ve skupině D, nakonec jdou ale do osmifinále ze třetího místa - a soupeře se dozví až ve středu večer, nejpravděpodobnějším scénářem je te%d Nizozemsko. Jaký je pavouk play off EURO 2021, jaké jsou postupové šance ve všech skupinách a kdo může české fotbalisty čekat v osmifinále?

Na koho narazí v osmifinále Češi?

Predikovat soupeře při postupu ze 3. místa je stále složité. Vzhledem ke složení osmifinále není jisté, do které dvojice bude český tým umístěn. Pro Patrika Schicka a spol. to ale každopádně znamená, že na ně v osmifinále nevyjde obávaná chuťovka z „efka“, někdo z trojzubce Francie, Německo, Portugalsko. To si vyžere úspěšný Albion.

Nejpravděpodobněji se teď jeví varianta s vítězem skupiny C Nizozemskem v neděli 27. června v Budapešti.

Druhou variantou soupeře je vítěz „éčka“, tedy někdo z čtveřice Švédsko, Španělsko, Polsko, anebo skoro bratská bitva se Slováky. To by ovšem nesměl jistě postoupit do této části pavouka třetí tým ze skupiny B, nebo C. Hrálo by se příští úterý v Glasgow.

Postupující ze třetích míst Dvojice pro osmifinále 1.B 1.C 1.E 1.F ABCD 3.A 3.D 3.B 3.C ABCE 3.A 3.E 3.B 3.C ABCF 3.A 3.F 3.B 3.C ABDE 3.D 3.E 3.A 3.B ABDF 3.D 3.F 3.A 3.B ABEF 3.E 3.F 3.B 3.A ACDE 3.E 3.D 3.C 3.A ACDF 3.F 3.D 3.C 3.A ACEF 3.E 3.F 3.C 3.A ADEF 3.E 3.F 3.D 3.A BCDE 3.E 3.D 3.B 3.C BCDF 3.F 3.D 3.C 3.B BCEF 3.F 3.E 3.C 3.B BDEF 3.F 3.E 3.D 3.B CDEF 3.F 3.E 3.D 3.C

Postup už v pondělí

O českém postupu s předstihem rozhodly pondělní výsledky zápasů ve skupinách B a C, po kterých bylo jasné, že čtyři body na třetím místě budou stačit a Češi se vejdou mezi čtyři dodatečné postupující.

V „béčku“ totiž jsou na třetím místě Finové, kteří na kontě mají pouze 3 body. A to samé platí i v „céčku“, kde třetí místo patří tříbodové Ukrajině.

Český celek od rozdělení federace nechyběl ani na jednom ze sedmi evropských šampionátů, do vyřazovací fáze postoupil v samostatné historii počtvrté a poprvé od roku 2012. Na minulém EURO před pěti lety reprezentanti skončili ve skupině. Českým maximem od rozdělení federace je stříbro z roku 1996.

Situace v dalších skupinách

Skupina A má dohráno a z prvního místa v ní postoupili Italové. O skóre udržel druhou příčku Wales. Třetí skončili Švýcaři díky výhře 3:1 nad Tureckem. Dostali se tak na čtyři body a už je jisté, že se do osmifinále vejdou.

Skupinu B ovládla Belgie, která získala plný počet devíti bodů. Z druhého místa nakonec postupuje Dánsko, Finové na třetí příčce čekají na výsledky dalších skupin, šanci ale mají vzhledem k zisku 3 bodů se skóre 1:3 malou. Rusko je ze hry.



Skupina C má jasného vítěze - Nizozemsko získalo 9 bodů a první místo mělo jisté s předstihem. V osmifinále narazí v neděli 27. června na jeden z týmů postupujících ze třetích míst. Druhé místo vybojovalo Rakousko, které na závěr zdolalo Ukrajinu (1:0). Její postupové šance ze třetího místa žijí - má tři body a skóre 4:5, tím pádem za sebe prozatím v tabulce třetích celků odsouvá alespoň Finy. Severní Makedonie končí se třemi porážkami poslední.



Na vítěze skupiny E, kterou vede Švédsko, čeká jeden z postupujících týmů ze třetích míst. Druhý tým, momentálně Slovensko, se utká s druhým celkem našeho „déčka.“



A nakonec napěchovaná skupina F. I její vítěz půjde na jeden z postupivších třetích celků, momentálně na prvním místě sedí Portugalci. Druhý tým, kterým je teď největší favorit turnaje Francie, by se postavil vítězi naší skupiny D.



Důležité bude sledovat i samostatnou tabulku třetích týmů, čtyři ze šesti postoupí dál. Tuto čtveřici teď tvoří Finsko, Španělsko, Švýcarsko a Ukrajina. Mimo postupová místa jsou překvapivě zatím Němci a Chorvaté.

Program play off EURO 2021

Osmifinále Itálie - Rakousko

26. 6., 21:00 Londýn Belgie - 3A/D/E/F

27. 6., 21:00 Sevilla Chorvatsko - E2

28. 6., 18:00 Kodaň F1 - 3A/B/C

28. 6., 21:00 Bukurešť Čtvrtfinále 2. 7., 21:00

Mnichov 2. 7., 18:00

Petrohrad Semifinále 6. 7., 21:00

Londýn Finále 11. 7., 21:00

Londýn Semifinále 7. 7., 21:00

Londýn Čtvrtfinále 3. 7., 18:00

Baku 3. 7., 21:00

Řím Osmifinále Wales - Dánsko

26. 6., 18:00 Amsterdam Nizozemsko - 3 D/E/F

27. 6., 18:00 Budapešť Anglie - F2

29. 6., 18:00

Londýn E1 - 3 A/B/C/D

29. 6., 21:00

Glasgow

Osmifinále ME ve fotbale 2021

Den Datum Čas Zápas Město So 26.6. 18:00 2: Wales - Dánsko Amsterdam So 26.6. 21:00 1: Itálie - Rakousko Londýn Ne 27.6. 18:00 4: Nizozemsko - 3D/E/F Budapešť Ne 27.6. 21:00 3: Belgie - 3A/D/E/F Sevilla Po 28.6. 18:00 5: 2D - 2E Kodaň Po 28.6. 21:00 6: 1F - 3A/B/C Bukurešť Út 29.6. 18:00 8: 1D - 2F Londýn Út 29.6. 21:00 7: 1E - 3A/B/C/D Glasgow

Čtvrtfinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Pá 2.7. 18:00 Vítěz 5 - Vítěz 6 Petrohrad Pá 2.7. 21:00 Vítěz 3 - Vítěz 1 Mnichov So 3.7. 18:00 Vítěz 4 - Vítěz 2 Baku So 3.7 21:00 Vítěz 7 - Vítěz 8 Řím

Semifinále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Město Út 6.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 1 - Vítěz čtvrtfinále 2 Londýn St 7.7. 21:00 Vítěz čtvrtfinále 3 - Vítěz čtvrtfinále 4 Londýn

Finále EURO 2021

Den Datum Čas Zápas Místo Ne 11.7. 21:00 Londýn

Zápas o 3. místo se nehraje.

Postupový klíč ze základních skupin

Postup do vyřazovací části EURO 2021 si zajistí 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?

Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2021 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?

1) počet bodů ze vzájemných zápasů na EURO

2) skóre ze vzájemných zápasů na EURO

3) počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech na EURO

4) celkové skóre v základní skupině EURO

5) počet gólů vstřelených v základní skupině EURO

6) počet vítězství v základní skupině EURO

7) pokud spolu týmy, mezi kterými se rozhoduje, hrají v posledním zápase, přichází na řadu penalty

8) fair play - menší počet udělených karet (červená karta má hodnotu 3 bodů, žlutá karta 1 bod)

9) žebříček UEFA