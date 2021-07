Pavouk EURO 2021: Češi skončili ve čtvrtfinále. Kdo hraje o finále?

Češi končí ve čtvrtfinále

Češi ve čtvrtfinále vyzvali Dány, kteří postoupili přes Wales jednoznačně 4:0. Zápas se hrál v dalekém Baku, tým Jaroslava Šilhavého nedal vzpomenout na rok 2004, kdy výběr okolo Milana Baroše ve stejné fázi turnaje vyhrál 3:0. Tentokrát Češi prohráli 1:2.

Pavouk play off EURO 2021

Semifinále a finále

Složitý systém turnaje poskládal proti sobě už v osmifinále třeba Německo s Anglií, která prolomila prokletí zápasů s odvěkým rivalem na velkých turnajích. Ve čtvrtfinále Angličané narazí na Ukrajinu - a vítěz tohoto souboje vyzve v boji o finále lepšího Dánsko. Pokud by čeští přemožitelé prošli až do zápasu o zlato, čekal by na ně lepší z dvojice Itálie - Španělsko.

Program osmifinále EURO 2021 Den Datum Čas Zápas Město So 26.6. 18:00 2: Wales - Dánsko 0:4 Amsterdam So 26.6. 21:00 1: Itálie - Rakousko 2:1 prodl. Londýn Ne 27.6. 18:00 4: Nizozemsko - Česko 0:2 Budapešť Ne 27.6. 21:00 3: Belgie - Portugalsko 1:0 Sevilla Po 28.6. 18:00 5: Chorvatsko - Španělsko 3:5 prodl. Kodaň Po 28.6. 21:00 6: Francie - Švýcarsko 3:4 pk Bukurešť Út 29.6. 18:00 8: Anglie - Německo 2:0 Londýn Út 29.6. 21:00 7: Švédsko - Ukrajina 1:2 prodl. Glasgow Program čtvrtfinále EURO 2021 Den Datum Čas Zápas Město Pá 2.7. 18:00 Španělsko - Švýcarsko 2:1pk Petrohrad Pá 2.7. 21:00 Belgie - Itálie 1:2 Mnichov So 3.7. 18:00 Česko - Dánsko 1:2 Baku So 3.7 21:00 Ukrajina - Anglie Řím Program semifinále EURO 2021 Den Datum Čas Zápas Město Út 6.7. 21:00 Itálie - Španělsko Londýn St 7.7. 21:00 Dánsko - Vítěz čtvrtfinále 4 Londýn Finále EURO 2021 Den Datum Čas Zápas Místo Ne 11.7. 21:00 Londýn

Tabulka třetích týmů ve skupinách

1. Portugalsko (F) 3 1 1 1 7:6 4 2. Česko (D) 3 1 1 1 3:2 4 3. Švýcarsko (A) 3 1 1 1 4:5 4 4. Ukrajina (C) 3 1 0 2 4:5 3 5. Finsko (B) 3 1 0 2 1:3 3 6. Slovensko (E) 3 1 0 2 2:7 3

Skupiny EURO 2021

„Českou“ skupinu D vyhrála Anglie se ziskem sedmi bodů. Druhé skončilo Chorvatsko se čtyřmi body. Stejný počet bodů, ale méně vstřelených branek odsoudilo k třetímu místu partu Jaroslava Šilhavého, která už měla ale postup jistý ještě před posledním soubojem základní skupiny. Poslední skončilo Skotsko.

Ve Skupině A z prvního místa postoupili Italové, kteří procházejí turnajem bez ztráty bodu a inkasovaného gólu. O skóre udržel druhou příčku Wales. Třetí skončili Švýcaři díky výhře 3:1 nad Tureckem. Dostali se tak na čtyři body a už je jisté, že se do osmifinále vejdou.

Skupinu B ovládla Belgie, která získala plný počet devíti bodů. Z druhého místa nakonec postupuje Dánsko, Finsku tři body na proklouznutí ze třetího místa do play off nestačily.



Skupina C má jasného vítěze - Nizozemsko získalo 9 bodů a první místo mělo jisté s předstihem. V osmifinále narazí v neděli 27. června na český tým. Druhé místo vybojovalo Rakousko, které na závěr zdolalo Ukrajinu (1:0). Ta uhájila postup ze třetího místa, Severní Makedonie skončila se třemi porážkami poslední.



Z prvního místa ze skupiny E se do vyřazovacích bojů probojovalo Švédsko. Druhé skončilo Španělsko a třetí Slovensko, pro které šampionát skončil i kvůli vysoké porážce 0:5 právě se Španěly. Čtvrtí skončili dvoubodoví Poláci.

Skupina F nabídla pořádné drama až do úplného konce. Nakonec ji vyhrála Francie před Německem a Portugalskem. Šampionát naopak končí pro Maďarsko.



Postupový klíč ve skupinách

Postup do vyřazovací části EURO 2021 si zajistilo 16 nejlepších týmů podle následujícího klíče:

2 nejlepší z každé skupiny

4 nejlepší týmy na 3. místech

Co rozhoduje o umístění v případě stejného počtu bodů?Dá se očekávat, že o postupu do play off EURO 2021 budou rozhodovat detaily, klíčová bude i minitabulka týmů na 3. místech, ze které postupí čtyři nejlepší. Jaká jsou tedy kritéria v případě shodného počtu bodů v základních skupinách ME ve fotbale?



1) počet bodů ze vzájemných zápasů na EURO

2) skóre ze vzájemných zápasů na EURO

3) počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech na EURO

4) celkové skóre v základní skupině EURO

5) počet gólů vstřelených v základní skupině EURO

6) počet vítězství v základní skupině EURO

7) pokud spolu týmy, mezi kterými se rozhoduje, hrají v posledním zápase, přichází na řadu penalty

8) fair play - menší počet udělených karet (červená karta má hodnotu 3 bodů, žlutá karta 1 bod)

9) žebříček UEFA