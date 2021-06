Nizozemsko – Ukrajina 3:2. Přestřelka po pauze, rozhodl Dumfries

Fotbalisté Nizozemska zvítězili ve skupině C EURO nad Ukrajinou 3:2. Všechny góly padly po přestávce, když „Oranjes“ po hodině hry vedli 2:0, ale o náskok přišli. Pět minut před koncem ale v Aréně Johana Cruijffa rozhodl Denzel Dumfries.

„Oranjes“ s Ukrajinou neprohráli ani třetí vzájemný duel a prolomili rovněž sérii čtyř porážek z posledních evropských šampionátů. Zároveň se jim podařil úspěšný návrat mezi elitu, neboť v předchozích letech se na ME 2016 ani MS 2018 neprobojovali. Naopak Ukrajina prohrála po šesti zápasech a poprvé letos.

Další zápas ve skupině C čeká Nizozemce ve čtvrtek, kdy se představí opět v Amsterodamu proti Rakousku. To dnes porazilo 3:1 Severní Makedonii, s níž bude hrát Ukrajina ve stejný den v Bukurešti.

Domácí svěřenci trenéra Franka De Boera určovali od úvodu tempo hry a už ve druhé minutě se blýskl individuálním průnikem Depay, brankář Buščan však jeho přízemní střelu zlikvidoval. O chvíli později se po závaru ocitl ve velké šanci i Dumfries, ale Buščan včas vyběhl a i tentokrát jeho střelu vyrazil.

Ukrajincům se sice v dalších minutách podařilo tlak soupeře otupit, sami se však do šancí dostávali jen málokdy. V 28. minutě sice spadl v pokutovém území Jarmolenko, sudí Brych však k jeho nelibosti penaltu nenařídil. „Oranjes“ pokračovali v tlaku a v závěru první půle měli další šance Wijnaldum, jehož tečovanou střelu vytáhl reflexivně Buščan, a znovu Dumpfies. Při hlavičce však minul.

Favorizované Nizozemsko pokračovalo v aktivní hře i ve druhé části a sedm minut po přestávce se poprvé dočkalo. Přihrávku Dumfriese na nabíhajícího Depaye ještě Buščan vyrazil před sebe, k odraženému míči však doběhl Wijnaldum a ranou do levého rohu poslal domácí do vedení.

Ti nepolevili a krátce před hodinou hry se mohli opět radovat. Po dalším průniku Dumfriese se dostal ke zblokovanému míči Weghorst a tvrdou ranou nedal Buščanovi šanci. Možný útočný faul vyvrátila i konzultace s videorozhodčím.

Ukrajinci nicméně ani za nepříznivého stavu nic nevzdali a čtvrt hodiny před koncem je dostal zpátky do hry Jarmolenko. Načež v 79. minutě bylo pro domácí ještě hůř, když po standardní situaci Malinovského vyrovnal přesnou hlavičkou Jaremčuk.

Nizozemci ale nečekané drama strhli v závěru ve svůj prospěch. Pět minut před koncem si naskočil na centr střídajícího Akého Dumfries a rozhodl. Byl to nejen jeho první gól v reprezentaci, ale i první vítězný gól „Oranjes“ na ME takto v závěru od chvíle, co současný trenér De Boer proměnil v roce 2000 penaltu proti Česku.

Domácí poosmé za sebou vstřelili v utkání alespoň dvě branky a zasloužili se o to, že Ukrajinci na evropských šampionátech prohráli už pošesté po sobě.