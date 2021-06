Obránce Blind přiznal: Kvůli Eriksenovu kolapsu jsem měl mentální blok

„To, co se stalo v sobotu, na mě mělo velký dopad. Nehledě na to, že znám Christiana jako kamaráda, byla celá ta situace příšerná. Pochopitelně jsem proto musel udělat nějaké věci, abych se přes tenhle mentální blok dostal a nastoupil k našemu zápasu,“ citovala Blinda agentura Reuters.

„Musel jsem přesvědčit sám sebe, že budu hrát, a jsem hrdý na to, že jsem to dokázal. I proto jsem možná na konci projevil takové emoce. Ty obrázky v televizi na mě dopadly a ani jsem kvůli tomu dobře nespal. Byla to pro mě velká překážka a musel jsem ji překonat,“ přiznal Blind.

Dánský záložník Eriksen ze zhroutil ve 43. minutě sobotního duelu s Finskem (0:1). Záchranáři museli devětadvacetiletému záložníkovi Interu přímo na trávníku poskytnout masáž srdce a poté ho transportovali do nemocnice. To už byl dánský fotbalista při vědomí a před znovuzahájením utkání se spojil se spoluhráči. S nimi pak komunikoval i v dalších dnech.

„Tohle mi taky pomohlo. Kdyby se to naopak nevyvíjelo dobře, nahlodávalo by mě to v hlavě ještě víc. Jakmile jsem si ale uvědomil, že Christian povzbuzoval vlastní spoluhráče, aby hráli dál, rozhodl jsem se, že do toho také musím jít. Samozřejmě jsem to také udělal i díky vědomí, že podle doktorů je to již nyní bezpečné,“ uvedl Blind.

Jeho přístup proto ocenil i trenér Frank de Boer, který sám v předvečer zápasu zrušil po událostech v Kodani týmovou schůzku a Blinda pak nasadil do základní sestavy. Vystřídal jej až v 64. minutě za Nathana Akého. „Jsem si jistý, že Blind stál před těžkou volbou, ale v důležitý moment zvedl hlavu. Výbuch emocí, který ho pak dostihl při střídání, je z mého pohledu úplně v pořádku,“ dodal De Boer.

V dalším utkání skupiny C čeká na Nizozemce ve čtvrtek Rakousko.