Cesta na EURO: pokud Polsko porazí Moldavsko, stačí k postupu dvě remízy

Pokud Polsko porazí Moldavsko, Česku postačí:

a) Dvě výhry.

b) Výhra a remíza a je jedno, s kým přijde výhra a s kým remíza. Česko bude mít 15 bodů a skončí ve skupině druhé.

c) Dvě remízy. Česko bude mít 13 bodů stejně jako Polsko a v jeho prospěch bude mluvit lepší bilance ze vzájemných zápasů (3:1 domácí výhra a remíza v Polsku). Moldavsko může sáhnout nanejvýš na 12 bodů.

Anketa Postoupí čeští fotbalisté na EURO 2024? ANO NE

Pokud Polsko remizuje s Moldavskem, Česku postačí:

a) Dvě výhry

b) Výhra nad Moldavskem, s Polskem může i prohrát. Česko bude mít 14 bodů, Polsko nanejvýš 13 a Moldavsko 12. Česko skončí ve skupině druhé.

…a také varianta se dvěma remízami je velmi pravděpodobná. Česko by mělo 13 bodů, Polsko 11 a jediným konkurentem by zůstalo Moldavsko. Pokud by vyhrálo v Albánii, mělo by rovněž 13 bodů a vzhledem k vyrovnané bilanci vzájemných zápasů by rozhodovalo skóre. To má nyní Česko o tři góly lepší.

Pokud Polsko prohraje s Moldavskem, Česku postačí:

a) Dvě výhry

b) Výhra nad Moldavskem, s Polskem může i prohrát. Česko bude mít 14 bodů a při případné shodě bodů s Moldavskem lepší vzájemnou bilanci.

…při výhře nad Polskem a remíze s Moldavskem by Česko mělo 15 bodů a jediným konkurentem by zůstalo Moldavsko. Pokud by vyhrálo v Albánii, mělo by rovněž 15 bodů a vzhledem k vyrovnané bilanci vzájemných zápasů by rozhodovalo skóre. To má nyní Česko o tři góly lepší.

Zbývající program v kvalifikaci na EURO 2024

15. října: Polsko–Moldavsko

17. listopadu: Moldavsko–Albánie, Polsko–ČESKO

20. listopadu: Albánie–Faerské ostrovy, ČESKO–Moldavsko