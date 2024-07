Ronalda snímala kamera až do kabiny, držel se. Kritika: Nejslabší článek

Francouzi se radují z postupu na ME • ČTK / AP / Martin Meissner

Obrovské zklamání, smutek, ale slzy aspoň před kamerami zadržel. Cristiano Ronaldo zakončil svou šestou účast na fotbalovém EURO ve čtvrtfinále, Portugalsko padlo s Francií po penaltách (3:5), v základní hrací době ani v prodloužení gól nepadl. Devětatřicetiletý útočník zapsal na turnaji jedinou asistenci, v boji o postup mezi top čtyřku zklamal ve velké příležitosti a čelil kritice. „Dostával se do hry v pozicích, které nic neřeší,“ řekl bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu ČT sport.

Po vyřazení byl středem pozornosti, a to i na úkor slavících Francouzů. Cristiano Ronaldo si rychle sundal kapitánskou pásku, smutně postával na hřišti, dal ruce v bok a kousal vyřazení Portugalců po penaltovém rozstřelu.

Postupně za ním přišel Francouz Antoine Griezmann a další členové obou realizačních týmů. Plácl si s nimi, ale nic víc. Hvězdný útočník přes zklamání držel kamennou tvář. Když se objevil na obrazovce při děkovačce portugalským příznivcům, jako by gestem naznačil: „Tak to už stačilo, ne?“

V tom mu najednou sklonil hlavu na hruď Pepé (41 let). Legendární stoper byl viditelně zničený, Ronaldo ho utěšoval. Ještě na hřišti se jen lehce poplácal s trenérem Robertem Martínezem, pak za doprovodu televizního kameramana zamířil do útrob hamburského stadionu. Další novináři ho snímali mobilními telefony.

Ronaldo hleděl před sebe, ignoroval vše kolem. Žádné slzy, žádné viditelné a přehnané emoce. Tedy pravý opak toho, co předvedl před necelými dvěma lety po konci na mistrovství světa v Kataru.

Portugalsko s 39letým kapitánem znovu na velkém turnaji skončilo ve čtvrtfinále. V pátečním zápase s Francií nepadl gól v základní hrací době ani v prodloužení. První pokutový kop Ronaldo proměnil, smolařem se stal Joäo Felix, který jako jediný v rozhodující moment selhal. Trefil tyč.

Penaltového rozstřelu už se neúčastnil Kylian Mbappé, hvězda francouzského týmu. Před startem druhé části prodloužení usedl na lavičku, v rukou držel vak s ledem a pevně ho tisknul na poraněný nos. Skrz bolest to nešlo, do poslední patnáctiminutovky nenastoupil.

Stínem svého jména

Zato Ronaldo, na něhož mířily televizní kamery, si v té době sednul na trávník, zblízka poslouchal pokyny trenéra Roberta Martíneze. Na střídání zřejmě ani nepomyslel.

Hvězdný hráč vydržel na hřišti plnou porci minut. Byť se nedostal tolik do hry, nebyl aktivní. „Ronaldo je jen stínem svého jména,“ komentoval v průběhu zápasu výkon útočníka expert David Kobylík ve vysílání ČT sport. V jediné velké šanci selhal, na startu prodloužení z malého vápna špatně trefil balon. Poté padl na kolena a nevěřícně koukal kolem sebe.

Byť byl s 20 pokusy nejpilnějším střelcem EURO, už před utkáním se objevily analýzy, které poukazovaly na to, že Portugalsko by mohlo zabojovat o postup mezi top čtyřku bez Ronalda v sestavě. Data nastínila, že by šlo zřejmě o lepší volbu.

„Vyhovuje Portugalcům styl, kterým Ronaldo hraje?“ ptal se bývalý reprezentant Karel Poborský ve studiu ČT sport. „Už před turnajem jsem říkal, že za mě je Ronaldo nejslabší článek týmu.“

Ronaldo podle údajů společnosti Opta zaznamenal na tomto turnaji v přepočtu na 90 minut vůbec nejnižší počet doteků s balonem na velké mezinárodní akci v kariéře, a to 29,1. Oproti EURO před dvaceti lety jde o víc než dvojnásobně nižší hodnotu.

Na šampionátu v Německu nedal ani gól a zapsal jedinou asistenci. Ve čtvrtfinále proti Francii si osobní statistiky vůbec nevylepšil. Třeba za první poločas nevystřelil na branku a nezaznamenal jediný dotek s míčem v šestnáctce soupeře.

Zaujal snad jen tím, že přenechal zahrávání prvního přímého kopu Brunu Fernandesovi. Po osmifinálovém utkání se Slovinskem se řešilo, že bývalý hráč Manchesteru United nebo Realu Madrid jich na velkých turnajích zahrával šedesát, z toho jedinkrát skóroval.

Ronaldo absolvoval šesté EURO ve své kariéře. Je jisté, že tentokrát na něm nezanechal výraznou stopu. Dostane v reprezentaci ještě další příležitost?