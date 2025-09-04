Předplatné

Turecko vyhrálo v Gruzii, uspěl i Wales. Malta přišla o triumf v nastavení

Turecko v prvním zápase kvalifikace MS 2026 vyhrálo v Gruzii
Turecko v prvním zápase kvalifikace MS 2026 vyhrálo v GruziiZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Kvalifikace MS fotbal 2026
Fotbalisté Turecka na úvod kvalifikace mistrovství světa ve skupině E zvítězili v Gruzii 3:2. Dva góly dal útočník Kerem Aktürkoglu. Wales zvítězil v Kazachstánu 1:0 a v neúplné tabulce skupiny J se s deseti body z pěti zápasů posunul na první místo o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.

Turci se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu, čerstvá posila Fenerbahce.

Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě. První kolo skupiny E od 20:45 v Sofii završí souboj Bulharska se Španělskem.

O vítězství Velšanů v Astaně rozhodl gólem ve 24. minutě útočník Moore, jenž po standardní situaci doklepl do sítě Cullenovu vyraženou hlavičku. Kazachstán si ve čtyřech zápasech připsal jen tři body za vítězství 2:0 v Lichtenštejnsku. Favorité skupiny Belgičané zatím nastoupili pouze ke dvěma duelům, v nichž vybojovali čtyři body za remízu 1:1 s Makedonci a výhru 4:3 nad Walesem.

Fotbalisté Malty v Litvě sahali po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolali Kypr 3:0, ale o tři body je v 97. minutě připravila Gineitisova penalta. Malťané jsou po pěti odehraných zápasech na posledním pátém místě se dvěma body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel utkání méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.

Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:

Skupina A:
20:45 Slovensko - Německo (Bratislava), Lucembursko - Severní Irsko (Lucemburk).

#TýmZVRPSkóreB
1Lucembursko00000:00
1Sev. Irsko00000:00
1Slovensko00000:00
1Německo00000:00

    Skupina E:
    Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)
    Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).

    20:45 Bulharsko - Španělsko (Sofia).

    #TýmZVRPSkóreB
    1Turecko11003:23
    2Španělsko00000:00
    2Bulharsko00000:00
    4Gruzie10012:30

      Skupina G:
      Litva - Malta 1:1 (0:0)
      Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi

      20:45 Nizozemsko - Polsko (Rotterdam).

      #TýmZVRPSkóreB
      1Finsko42115:57
      2Nizozemsko220010:06
      3Polsko32014:26
      4Litva40313:43
      5Malta50231:122

        Skupina J:
        Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)
        Branka: 24. Moore

        20:45 Lichtenštejnsko - Belgie (Vaduz).

        #TýmZVRPSkóreB
        1Wales531111:610
        2Makedonie42206:28
        3Belgie21105:44
        4Kazachstán41033:53
        5Lichtenštejnsko30030:80

