Turecko vyhrálo v Gruzii, uspěl i Wales. Malta přišla o triumf v nastavení
Fotbalisté Turecka na úvod kvalifikace mistrovství světa ve skupině E zvítězili v Gruzii 3:2. Dva góly dal útočník Kerem Aktürkoglu. Wales zvítězil v Kazachstánu 1:0 a v neúplné tabulce skupiny J se s deseti body z pěti zápasů posunul na první místo o dva body před Severní Makedonii, která odehrála o utkání méně.
Turci se v Tbilisi ujali vedení už ve třetí minutě. Müldür hlavou poslal do sítě Gülerův centr z rohového kopu. Poločasovou přestávku pak orámoval dvěma góly křídelník Aktürkoglu, čerstvá posila Fenerbahce.
Gruzínci v 63. minutě snížili trefou Davitašviliho. Svěřenci Vincenza Montelly hráli od 71. minuty bez vyloučeného Yilmaze, ale kontaktní trefa domácí hvězdy Kvaraccheliji v osmé minutě nastavení přišla příliš pozdě. První kolo skupiny E od 20:45 v Sofii završí souboj Bulharska se Španělskem.
O vítězství Velšanů v Astaně rozhodl gólem ve 24. minutě útočník Moore, jenž po standardní situaci doklepl do sítě Cullenovu vyraženou hlavičku. Kazachstán si ve čtyřech zápasech připsal jen tři body za vítězství 2:0 v Lichtenštejnsku. Favorité skupiny Belgičané zatím nastoupili pouze ke dvěma duelům, v nichž vybojovali čtyři body za remízu 1:1 s Makedonci a výhru 4:3 nad Walesem.
Fotbalisté Malty v Litvě sahali po prvním vítězství v kvalifikaci MS od 1. září 2021, kdy doma zdolali Kypr 3:0, ale o tři body je v 97. minutě připravila Gineitisova penalta. Malťané jsou po pěti odehraných zápasech na posledním pátém místě se dvěma body za remízy ze zápasů s dnešním soupeřem. Litva, jež odehrála o duel utkání méně, má na čtvrtém místě jednobodový náskok.
Kvalifikace mistrovství světa ve fotbale v roce 2026 - evropská část:
Skupina A:
20:45 Slovensko - Německo (Bratislava), Lucembursko - Severní Irsko (Lucemburk).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Lucembursko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Sev. Irsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|1
Německo
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
Skupina E:
Gruzie - Turecko 2:3 (0:2)
Branky: 63. Davitašvili, 90.+8 Kvaracchelija - 41. a 52. Aktürkoglu, 3. Müldür. ČK: 71. Yilmaz (Turecko).
20:45 Bulharsko - Španělsko (Sofia).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Turecko
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|2
Španělsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|2
Bulharsko
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|4
Gruzie
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
Skupina G:
Litva - Malta 1:1 (0:0)
Branky: 90.+7 Gineitis z pen - 83. Satariano. ČK: 90.+10 Utkus - 90.+1 Azzopardi
20:45 Nizozemsko - Polsko (Rotterdam).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|2
Nizozemsko
|2
|2
|0
|0
|10:0
|6
|3
Polsko
|3
|2
|0
|1
|4:2
|6
|4
Litva
|4
|0
|3
|1
|3:4
|3
|5
Malta
|5
|0
|2
|3
|1:12
|2
Skupina J:
Kazachstán - Wales 0:1 (0:1)
Branka: 24. Moore
20:45 Lichtenštejnsko - Belgie (Vaduz).
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Wales
|5
|3
|1
|1
|11:6
|10
|2
Makedonie
|4
|2
|2
|0
|6:2
|8
|3
Belgie
|2
|1
|1
|0
|5:4
|4
|4
Kazachstán
|4
|1
|0
|3
|3:5
|3
|5
Lichtenštejnsko
|3
|0
|0
|3
|0:8
|0