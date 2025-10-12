Předplatné

Faerské ostrovy - Česko 2:1. Ostuda na hřišti outsidera, rozhodla minela v obraně

Václav Černý v utkání proti Faerským ostrovům
Václav Černý v utkání proti Faerským ostrovůmZdroj: Česká fotbalová reprezentace / X.com
Matěj Kovář během zápasu na Faerských ostrovech
Pavel Šulc v akci proti Faerským ostrovům
Ladislav Krejčí v utkání proti Faerským ostrovům
Čeští reprezentanti před utkáním na Faerských ostrovech
Čeští reprezentanti před utkáním na Faerských ostrovech
Čeští reprezentanti se radují z branky
Gól Ladislava Krejčího neplatil kvůli útočnému faulu
Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa utrpěli na Faerských ostrovech šokující porážku 1:2. Svěřenci trenéra Ivana Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.

Až 136. tým žebříčku reprezentací FIFA poslal v 67. minutě do vedení Hanus Sörensen, za jedenáct minut srovnal střídající Adam Karabec. V 81. minutě ale rozhodl o senzačním vítězství outsidera střídající Martin Agnarsson.

Národní tým utrpěl s Faeřany ve vzájemných duelech první porážku po předchozích deseti výhrách a nenavázal na čtvrteční výkon při bezbrankové remíze s lídrem tabulky Chorvatskem. Češi zakončí skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Pozice trenéra Haška může být po nedělní ztrátě ve velkém ohrožení.

#TýmZVRPSkóreB
1Chorvatsko541017:113
2Česko741212:813
3Faerské ostrovy740310:612
4Černá Hora62044:136
5Gibraltar50052:170

