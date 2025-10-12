Faerské ostrovy - Česko 2:1. Ostuda na hřišti outsidera, rozhodla minela v obraně
Čeští fotbaloví reprezentanti v předposledním z osmi utkání kvalifikace mistrovství světa utrpěli na Faerských ostrovech šokující porážku 1:2. Svěřenci trenéra Ivana Haška podruhé ve skupině prohráli a stále nemají jisté druhé místo v tabulce. Faeřané na třetí pozici ztrácejí už pouze bod.
Až 136. tým žebříčku reprezentací FIFA poslal v 67. minutě do vedení Hanus Sörensen, za jedenáct minut srovnal střídající Adam Karabec. V 81. minutě ale rozhodl o senzačním vítězství outsidera střídající Martin Agnarsson.
Národní tým utrpěl s Faeřany ve vzájemných duelech první porážku po předchozích deseti výhrách a nenavázal na čtvrteční výkon při bezbrankové remíze s lídrem tabulky Chorvatskem. Češi zakončí skupinu v listopadu proti Gibraltaru. Pozice trenéra Haška může být po nedělní ztrátě ve velkém ohrožení.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|5
|4
|1
|0
|17:1
|13
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|5
|0
|0
|5
|2:17
|0