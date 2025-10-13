Hašek prý skončí, dva zkušení trenéři jako kandidáti? Výkonný výbor jedná na letišti
PŘÍMO Z FAERSKÝCH OSTROVŮ | Není to oficiální. Zdroje Sportu ovšem říkají, že Ivan Hašek po historické prohře na Faerských ostrovech 1:2 skončí u národního týmu. Vedení asociace má zvažovat, že na jeho místo usedne buď Miroslav Koubek, nebo Michal Bílek. Situace se řeší přímo na letišti na Faerských ostrovech, letadlo má kvůli nepříznivému počasí zpoždění.
Generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd po blamáži prohlásil: „Nastalou situaci vyhodnotíme po návratu do Česka.“ Podle informací Sportu však první část klíčového rozhodnutí – tedy otázka, zda odvolat Ivana Haška a jeho tým – našla odpověď ještě na Faerských ostrovech.
Trenér má údajně skončit.
Druhý díl problému – tedy koho místo něj – se ještě řeší. V zákulisí padají dvě jména. Miroslav Koubek, který před dvěma týdny skončil jako trenér u Viktorie Plzeň. Nebo Michal Bílek, jenž je ve službách fotbalové asociace coby kouč reprezentační jednadvacítky.
Aby potíží nebylo málo, musela jedna z výprav FAČR neplánovaně zůstat ještě minimálně o den déle na Faerských ostrovech. Dva letecké speciály měly v pondělí v 11 hodin tamního času (12 hodin českého) zamířit do Prahy, nicméně nevlídné počasí návrat zkomplikovalo. Zatímco jeden stroj už od rána čeká na krátké a specifické ranveji do kopce na to, až zmizí mlha, druhý dlouho kroužil nad Vágarem a nakonec nabral směr Oslo.
V tu chvíli se mediální partneři a další členové výpravy dozvěděli informaci, že musejí svůj trip o den natáhnout. Co se týče druhé výpravy, té s hráči, realizačním týmem a vedením FAČR, ta stále doufá, že se podmínky umoudří. Po více než dvou hodinách zasedli členové výkonného výboru, kteří byli předtím rozprostřeni na několik skupinek v odletové hale, k jednomu stolu a v koutku jednají.
Sedí tam například předseda asociace David Trunda, generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd, místopředsedové Zdeněk Grygera s Tomášem Pešírem či Václav Brabec. Jaroslav Tvrdík a Adolf Šádek přítomni nejsou. Dost možná se právě nyní rozhoduje o tom, kdo převezme Haškovu funkci, realizační tým mezitím sedí jen pár desítek metrů od šéfů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Chorvatsko
|6
|5
|1
|0
|20:1
|16
|2
Česko
|7
|4
|1
|2
|12:8
|13
|3
Faerské ostrovy
|7
|4
|0
|3
|10:6
|12
|4
Černá Hora
|6
|2
|0
|4
|4:13
|6
|5
Gibraltar
|6
|0
|0
|6
|2:20
|0