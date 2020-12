Čeští fotbalisté do 21 let se dozví, s kým se příští rok potkají na EURO v základní skupině. Pro losování jsou ve třetím koši, určitě se tak nevyhnou jednomu ze čtyř top týmů: Španělsko, Německo, Francie, Anglie. EURO jednadvacítek se v roce 2021 poprvé koná se 16 účastníky rozdělenými do čtyř skupin, zároveň také proběhne na dvě fáze - koncem března se odehrají základní skupiny, na přelomu května a června pak play off. Losování sledujte od 15 hodin ONLINE na iSport.cz.