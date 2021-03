Úkol pro Lvíčata: porazit Slovince! Nalomení nebudou, je si jistý Bucha

Ondřej Lingr v souboji s Riccardem Marchizzou v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Martin Vitík brání Patricka Cutroneho v souboji České republiky s Itálií na EURO hráčů do 21 let • ČTK / Darko Bandic

Ondřej Šašinka zakončuje českou akci v souboji s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Radost český fotbalistů do jednadvaceti let z vyrovnávací branky proti Itálii • FAČR

Radost českých fotbalistů po gólu proti Itálii na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Pavel Šulc stíhá Gianlucu Scamaccu v souboji Česka s Itálií na EURO hráčů do 21 let • Reuters

Česko: dva zápasy, čtyři body. Takhle by měl v ideálním případě vypadat pohled na tabulku po dnešní bitvě české jednadvacítky se Slovinskem na EURO. Cokoliv jiného než vítězství nad domácím týmem by mohlo mít pro partu trenéra Karla Krejčího fatální následky, postup do letního čtvrtfinále mistrovství Evropy by se vzdálil. Pod ještě větším tlakem jsou Slovinci, kteří na rozdíl od českých mladíků v prologu EURO prohráli.

Na šampionátu sedmnáctek skončili ve skupině a v devatenáctkách dokráčeli do semifinále. Jak dopadne nadějná generace kolem energického záložníka Michala Sadílka či spolehlivého brankáře Martina Jedličky na EURO jednadvacítek?

Dnešek napoví.

„Potřebujeme vyhrát,“ věděl záložník Pavel Bucha. Sám během nedávných dvou týdnů úmorné karantény doma dělal kde co, jen aby byl připravený na skupinovou fázi mistrovství Evropy. Dnes večer to může s kumpány v prázdné aréně Z'dežele na sever od centra Celje znovu zužitkovat.

„Připravoval jsem kluky na to, že nás čeká zápas o všechno,“ pravil trenér Karel Krejčí.

Jeho chlapci ve středu urvali cennou remízu 1:1 s Itálií, a pokud dnes porazí Slovince, výrazně zvýší svoje šance na vstupenku do play off. Pro další počty bude důležitá i partie Italů se Španěly, výsledek se český tým dozví u pozdní večeře na hotelu v Lašku.

„Bod z prvního zápasu je pro nás dobrý základ a teď chceme přidat další tři,“ plánoval Bucha. Tři body a pro jistotu i co nejvíc gólů: to pro případ, že by v úterý po posledních zápasech rozhodovalo skóre. Tohle může být pro Čechy zajímavý protiúkol, protože v kvalifikaci dokázali vyhrát vyšším rozdílem jen nad slabým San Marinem. V ostatních osmi duelech se trefili dohromady osmkrát a ke středeční plichtě s Italy jim pomohl vlastní gól soupeře.

„Potřebujeme se víc tlačit do ofenzivních akcí, kterých proti Itálii nebylo tolik, kolik bychom si představovali. Chtělo by to častěji dostat soupeře pod tlak čili víc sypat míče do vápna a víc se tlačit do střeleckých možností. Tohle by mohla být cesta,“ naznačil Bucha.

A ještě jedna předpokládaná překážka pro Čechy: dobývání sveřepé obrany, kterou jsou Slovinci vyhlášení. „V kvalifikaci ve Skotsku jsme to nezvládli a prohráli jsme. Poučili jsme se – a v Litvě a Řecku jsme zvítězili. Právě tyhle dva zápasy nás můžou inspirovat,“ doufal kapitán Matěj Chaluš.

Otázkou je, zda kouč Krejčí zůstane u rozestavení s třemi stopery, které pomohlo k úspěchu v závěru kvalifikace i proti Itálii, nebo se vzadu vrátí ke čtyřce. „O sestavě bych se bavit nechtěl, rozhodneme se po posledním tréninku,“ říkal Krejčí v pátek odpoledne. V té době ještě nevěděl ani to, jestli bude moct počítat s krajním obráncem Liborem Holíkem, jenž musel proti Itálii předčasně vystřídat kvůli pochroumanému kotníku.

Pozor, i Slovinci jsou pořád ve hře o postup. Ovšem po porážce 0:3 se Španělskem jsou v horší pozici než Češi a naposledy vyhráli předloni. „Myslím, že nalomení nebudou. Hrají doma a i přesto, že na tribuny nemůžou fanoušci, určitě nebudou chtít skupinu dohrát bez gólu a bez bodu,“ mínil Bucha. „Proti nám můžou cítit větší šanci než proti Itálii a Španělsku a budou se chtít vytáhnout. První porážka je může ještě víc motivovat.“

I tohle je důvod, proč byste dnešní žhavý večer neměli propást.