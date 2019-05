ONLINE: Řecko - Česko. Sedmnáctka na ME bojuje o postup ze skupiny | iSport.cz

Česká sedmnáctka zahájila ME remízou s Belgií • Profimedia.cz

Klíčový zápas hraje na evropském šampionátu hráčů do sedmnácti let česká reprezentace. Mužstvo kouče Václava Kotala bojuje proti Řecku o postup ze skupiny, její dvě předchozí vystoupení na turnaji shodně skončila remízou 1:1. Zvládnou čeští mladíci důležitý duel a projdou do čtvrtfinále? Postupovou jistotu jim dá vítězství, v případě další remízy potřebují pomoc Belgie v souběžně hraném utkání s domácím Irskem. ONLINE přenos z utkání české sedmnáctky sledujte na iSport.cz, výkop je ve 20.00!