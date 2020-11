ONLINE: Jednadvacítka věří v postup na EURO. Pomůžou jí Řekové?

Sami už mají odpracováno, nic změnit nemůžou. Čeští fotbalisté do 21 let budou jen čekat, jestli jejich výsledky nakonec budou stačit na postup na EURO. A rozhodnout může už dnešek - Češi se budou znovu dívat směr Řecko. V pátek tam vyhráli (2:0), ale totéž se nesmí povést Skotům. Pokud porazí Řeky, díky lepším vzájemným zápasům Krejčímu a spol. vyfouknou přímý postup z prvního místa skupiny 4. To ovšem ještě neznamená konec nadějí. Jaká další utkání musí svěřence kouče Karla Krejčího zajímat? Sledujte boj jednadvacítky o EURO ONLINE na iSport.cz!

Základ je jasný. Pokud Skotsko nevyhraje v Řecku, Češi slaví postup z prvního místa své skupiny.

1. Česko 10 6 3 1 20:4 21 2. Skotsko 9 5 3 1 16:4 18 3. Chorvatsko 9 5 2 2 30:7 17 4. Řecko 9 4 1 4 9:11 13 5. Litva 9 3 1 5 9:8 10 6. San Marino 10 0 0 10 0:50 0

Ale důležitý moment: vítězství Skotska by ještě neznamenalo konec českých nadějí. Cesta na EURO do Maďarska a Slovinska vede i z druhého místa, ovšem jen pro pět nejlepších z devíti.

Teď trochu počtů.

Češi by po škrtnutí šesti bodů za dvě výhry 6:0 nad posledním San Marinem (po odečtu 15 bodů, skóre 8:4) už nemuseli řešit pět soupeřů z ostatních osmi skupin. Jistý postup mají Švýcarsko (21 bodů) a Portugalsko (18).

Polsko (14), Rakousko (12) a Severní Makedonie (9) Česko nedoženou, takže Krejčího tým by potřeboval přeskočit už jen Belgii, Rumunsko (zatím oba 13) nebo druhý tým ze skupiny 1 (Irsko, Island, Švédsko).

Napínavý úterní večer tak může pokračovat partií Belgie v Bosně (18.15), která už nemá šanci na postup. Pokud by Belgičané nevyhráli, šli by na EURO Češi.

Kdyby ne, je tu ještě zápas Rumunsko – Dánsko (19.30). Seveřané už mají vstupenku na šampionát v kapse. Platila by stejná podmínka jako v případě Belgie: Rumuni by nesměli vyhrát.

Pokud se v úterý nerozhodne, bude záležet na středečním finiši zamotané skupiny 1, kde se kvůli zrušení posledních dvou zápasů Arménie dají čekat kontumace. UEFA to ovšem zatím oficiálně nepotvrdila, situace je nepřehledná. Druhý je teď Island, který by v porovnání s Českem mělo znevýhodňovat horší skóre, ale ještě ho může přeskočit Švédsko. Kdyby pozítří vyhrálo v Itálii, mělo by mít po odečtu stejně bodů, ale lepší skóre než Češi, kteří by skončili první pod čarou postupu.