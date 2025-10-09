Splní lvíčata povinnost? Nebude to jednoduché, varuje Bílek. Labíkovi psali o lístky
V kvalifikaci o EURO 2027 jsou zatím stoprocentní. Po výhrách nad Skotskem a na Gibraltaru vyhlíží svěřenci Michala Bílka dvojzápas s Ázerbájdžánem (pátek od 18:00) a v Bulharsku. Nečeká je nic jednoduchého, přestože v obou případech budou favority. Zvlášť doma v Karviné. „Těšíme se na to, protože stánek je tady bezvadný. Slyšel jsem, že se prodalo dva tisíce lístků, takže si myslím, že atmosféra bude dobrá. Terén taky vypadá super,“ pochvaloval si šedesátiletý kouč.
Pro celou řadu reprezentantů bude utkání ve Slezsku speciální. Třeba pro Alexandra Bužka, Jana Chytrého či Alberta Labíka, kteří právě v Karviné působí. „Hrozně se na to těším. Očekávání jsou obrovská, navíc když potřebujeme získat další tři body, které by se nám do tabulky hodily,“ hlásil Labík.
„Už několik lidí mi psalo o lístky, asi jsem si jich vzal nejvíc z celé kabiny,“ smál se. „Beru je pro kluky i pro rodinu, která přijede až z Prahy. Pak dorazí i kluci, kteří se mnou hrají v Karviné, a další známí. Snad to bude velké.“
Přímo na hřišti bude mít vedle sebe i Davida Planku, kamaráda ze základní školy. Oba spolu načali sezonu v Karviné, odkud se ale Planka v průběhu první reprezentační pauzy stěhoval do Ostravy. „Samozřejmě jsem mu to přál, protože vím, jak pracuje, jaký je fotbalista, a že má před sebou velkou budoucnost,“ pokývl Labík.
„On byl ten, komu jsem volal, když jsem měl možnost jít do Karviné. Doporučil mi to a říkal mi, ať sem jdu, protože určitě neudělám krok zpět. Mladí hráči tady dostávají prostor, aby se zlepšovali a jejich výkonnost šla nahoru,“ pokračoval karvinský univerzál.
Šance pro Havrana?
Osa současné jednadvacítky však stojí i na dalších fotbalistech, kteří mají s moravskoslezským regionem spojitost. Platí to pro lídra Matěje Šína či Ondřeje Kričfalušiho, jenž dorazil do Ostravy právě v balíčku s Plankou. Zcela novou tváří na seznamu trenéra Michala Bílka je naopak čerstvě devatenáctiletý Marek Havran, jeden z největších současných talentů líhně Baníku.
Zapíše v dresu „lvíčat“ debut už proti Ázerbájdžánu? „Pravděpodobnost tady samozřejmě je, proto jsme ho vzali. Je to kluk, který je velmi platný v ofenzivě, kde je velmi silný. I v obcházení jeden na jednoho je mimořádně kvalitní. V zápase může nastat jeho chvíle. Vzali jsme ho proto, aby byl k dispozici a třeba i nastoupil,“ komentoval Bílek.
Při tvorbě základní jedenáctky ale hodlá vsadit na jména, která se postarala o úspěšný kvalifikační vstup. Kromě obránce Mikuláše Konečného jsou fit všichni. „Nabízí se, že na jeho postu to odehraje Ševínský, ale jinak bude sestava téměř totožná,“ poodkryl Bílek.
Na hrot tak pravděpodobně znovu vyběhne mladoboleslavský Matyáš Vojta, jehož doplní Lukáš Mašek nebo Matěj Mikulenka. Utkání s Ázerbájdžánem musí tentokrát vynechat kvůli dvěma žlutým kartám Yannick Eduardo. „První zápas jsme taky hráli na dva útočníky, takže počítáme s tím, že to tak bude i teď,“ uvedl kouč.
Zatímco Češi jsou v kvalifikaci stoprocentní, Ázerbájdžán dosud zapsal bod. Po vysoké porážce 0:5 v Portugalsku remizoval doma s Bulharskem. „Určitě to nebude jednoduché. Viděli jsme zápas, ve kterém hrál Ázerbájdžán v Portugalsku. V první půli to bylo 0:0 a hrál velice dobře. Úporně brání, bude hodně vycházet ze zajištěné obrany a vpředu má vysokého útočníka, který je v ofenzivě velmi silný,“ doplnil bývalý kouč reprezentačního áčka Česka a Kazachstánu či Sparty a Plzně.
Očima hráče
Hyský do Plzně? Asi to o něčem svědčí
„Tušil jsem to, že to může nastat. Už vlastně z Vlašimi vím, jak trenér pracuje, jaký hraje fotbal a jak to vypadá. Už když jsem se v minulé sezoně díval na Karvinou, viděl jsem tým, který ačkoliv hrál předtím baráž, dominoval v každém zápase. Asi to o něčem svědčí. Když jsem sem přicházel, věděl jsem, že to tak může být nebo to tak asi bude. Nevěděl jsem, že to přijde takhle brzo. Myslel jsem si, že třeba odejde až v zimě nebo po sezoně, ale tušil jsem to. Jenom to odpovídá práci, kterou pro tým dělá a jak je nastavený. Já nevím, jestli do Plzně půjde, ale pokud ano, stoprocentně by to tam zvládl.“
Albert Labík, reprezentační obránce do 21 let
Kvalifikace ME 2027 fotbalistů do 21 let - skupina B:
Tým
Bilance
Skóre
Body
1. Portugalsko
2-0-0
7:0
6
2. Česko
2-0-0
4:1
6
3. Bulharsko
1-1-0
4:1
4
4. Ázerbájdžán
0-1-1
1:6
1
5. Gibraltar
0-0-2
1:5
0
6. Skotsko
0-0-2
0:4
0