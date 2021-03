Chceme Kúdelu ve Walesu! Hráči tlačí na vedení reprezentace

Utkání kvalifikace o postup na světový šampionát do Kataru mezi Českem a Belgií • Reuters

Ihned po konci utkání se Cristiano Ronaldo sbalil a zamířil do šatny • Profimedia.cz

Portugalský kapitán se neodpustil gesta vůči rozhodčím ani při odchodu do šaten • Profimedia.cz

V pátek bylo jasné, že Ondřej Kúdela neodletí s národním týmem do Walesu k dalšímu utkání světové kvalifikace. Slavia se tak rozhodla – a asociace hlasitě neprotestovala – z obav o to, co se bude dít po hráčově příletu na Ostrovy. Jenže spoluhráčům z reprezentace se to nelíbí a tlačí na vedení, aby jejich parťák z kabiny odletěl s nimi.

Podle informací Sportu tuto iniciativu rozjel Tomáš Souček a přes realizační tým se žádost o změnu původního rozhodnutí dostala až k Martinu Malíkovi, předsedovi fotbalové asociace. Ten, protože je v jeho zájmu, aby první tým země odjel k zápasu v co nejsilnějším složení, už měl vstoupit do jednání s Jaroslavem Tvrdíkem.

Toto jednání je klíčové, protože to byl právě Tvrdík, kdo učinil původní verdikt, že Ondřeji Kúdelovi po Belgii končí reprezentační povinnosti. A také to byla advokátní kancelář zastupující v této kauze červenobílý klub, kdo zprávu jako první poslal do světa. Bez souhlasu fotbalové asociace, která přitom jako jediná má na takové rozhodnutí právo.

Malík by tedy mohl Tvrdíkovi stroze oznámit, že Kúdela odcestuje. Není to ovšem tak jednoduché, protože kromě diplomatických okolností (neochota vstupovat před EURO do střetu s vrchním dodavatelem reprezentace) je tu i reálná obava, že stoper skutečně bude po dosednutí na britskou půdu zadržen.

A tu ani asociace nechce podcenit. Když už kvůli ničemu jinému, tak z obavy o následující hráčovo psychické a z něj plynoucí herní rozpoložení.

Reprezentační parta odlétá do Walesu v pondělí. Zda i s Ondřejem Kúdelou, zatím není jasné.