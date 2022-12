První ženská sudí na MS: za muži pokulhává, ale jinak boří hranice

Je tu rozhodčí Stephan Frappart. Francouz, ligu píská tři roky, zatím zvládl 52 utkání. Slušný nástup, i když mezi nimi ještě nebylo žádné, v němž hrál Paris Saint-Germain. V evropských pohárech už také začíná pískat, má za sebou dva duely Ligy mistrů, stejný počet kvalifikací o mistrovství světa a čtyři duely Ligy národů. Jednou by to mohl dotáhnout až světový šampionát mezi skutečnou elitu, kam se z Evropy dostane deset nejlepších. Aha, ona je to Stéphanie Frappartová a už na tom mistrovství je. Zase tu tlačíme na sílu něco, co k tomu ještě není. Jako se to děje u spousty věcí dnešního světa. Jenom proto, že jsou „progresivní.“ To není ta cesta.