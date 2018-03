Ronaldův špatný den! Letos poprvé bez střely, fanoušek chtěl pusu

V posledních týdnech nabral Ronaldo neuvěřitelnou střeleckou formu. V 9 zápasech za sebou si připsal alespoň jeden gól, naposledy vyšel naprázdno 3. února proti Levante. I tehdy ale aspoň vyslal střelu na branku. To se mu proti Nizozemsku nepovedlo, jeho jediná šance, hlavička směrem na branku Jaspera Cillessena, byla z ofsajdu a do statistik se proto nepočítá.

Přitom Ronald Koeman, nový trenér Oranjes, ještě před zápasem varoval před formou CR7. "Je to jeden z hráčů, kteří pokaždé skórují. I když jeho tým hraje špatně, on se dokáže trefit, úplně z ničeho," vysekl na předzápasové tiskové konferenci poklonu.

Jejich vzájemný souboj byl, paradoxně, výjimkou. Karta ale nešla nejen Ronaldovi, na ručník byl celý tým. Po brankách Memphise Depaye, Ryana Babela a Virgila van Dijka vedlo Nizozemsko 3:0 už o poločase. Ve druhé půli si výsledek pohlídalo, Portugalsko navíc dohrávalo v deseti, když přišlo o vyloučeného beka Joaa Cancela.

Otrávený Ronaldo střídal v 68. minutě, nedlouho poté, co jej na hřišti neočekávaně navštívili dva fanoušci. Jeden z nich dokonce stihl i letmý polibek.

Ronaldo has been subbed because they protecting him from fans that keep running onto the field for him. 🤣😂#Crazy #Ronaldo #nedpor @Cristiano pic.twitter.com/78gTfZwIFP