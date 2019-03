Česko - Brazílie: ANKETA expertů: Další průšvih (snad) nehrozí, co změnit? | iSport.cz

Smutní čeští fotbalisté po debaklu 0:5 od Anglie, zvládnou duel s Brazílii lépe? • FOTO: Reuters Debakl jako ve Wembley? Už ne! Alespoň podle expertů, které oslovil deník Sport před dnešním utkáním české reprezentace s Brazílií. „Věřím v lepší výsledek než proti Anglii,“ uvedl legendární Antonín Panenka. Remízu jako on tipuje i Martin Jiránek, další exreprezentant. „Ale co když to Brazilce bude bavit? Tak nám nasázejí klidně čtyři góly. Jsou nevyzpytatelní,“ upozornil Günter Bittengel. Projděte si odpovědi expertů na tři otázky deníku Sport. Zobrazit online přenos Rozhodčí Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice

1. Jaké změny byste udělal v sestavě? Antonín Panenka, mistr Evropy 1976

„Po pěti gólech od Anglie by se měla změnit stoperská dvojice, Čelůstka s Kalasem by tentokrát hrát neměli. Jinak bych moc změn nedělal, ať se tým dál sehrává a hráči si na sebe zvykají. Navíc si po Anglii potřebují zvednout sebevědomí. Mrzí mě, že znovu bude chybět Dočkal, dal by hře řád.“ Günter Bittengel, sportovní ředitel Dukly

„Zápas s Anglií ukázal, kde se nachází český fotbal. Nebyli jsme konkurenceschopní a prohráli bychom tam v jakékoli sestavě. Angličané hrají pravidelně Premier League, zato většina našich hráčů teprve získává v zahraničí pozice. A stejné je to u Brazilců, to jsou top hráči.“ Martin Jiránek, mistr Evropy do 21 let 2002 a expert deníku Sport

„Záleží na trenérovi, jaké má představy pro další průběh kvalifikace: jestli chce vyzkoušet i třeba mladého Krále… Touhle cestou bych šel já; chtěl bych, aby si zahrálo co nejvíc hráčů a měli jsme možnost vidět, jak na tom jsou. V Anglii nebyly všechny výkony ideální, ale soupeř byl jinde.“ Dušan Uhrin mladší, trenér

„Určitě bych do sestavy sáhl, rád bych viděl hráče ze Slavie. Krále, Coufala. Zajímalo by mě, jak by si v této konfrontaci vedli. Suchého bych zařadil do stoperské dvojice, sice v národním týmu nikdy nebyl úplně stoprocentní, ale má zkušenosti. Zkusil bych i Kúdelu, není důvod se něčeho obávat.“ Ivan Kopecký, bývalý trenér a expert deníku Sport

„Sáhl bych k pěti až sedmi změnám na všech postech. Proti Anglii dost hráčů zklamalo a teď by měli dostat šanci další, kteří se proti Brazílii můžou ukázat. Rád bych v sestavě viděl dobrého hlavičkáře (útočníka), jenž bude vyhrávat souboje a sklepávat míče pro ostatní, i nové stopery.“ Milan Fukal, bývalý reprezentační obránce

„Sestavu bych tolik neměnil, mám pocit, že trenér Šilhavý vybral nejlepší možnou sestavu. Proti Brazílii doufám, že si zahrají úplně všichni. Moc bych ale byl zvědavý na reakci hráčů, kteří nastoupili v Anglii."